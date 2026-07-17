Elle Fanning und Julianne Moore gemeinsam in neuem Biopic

Elle Fanning (28) und Julianne Moore (65) werden gemeinsam in einem neuen Biopic zu sehen sein, wie Deadline berichtet. Das Projekt trägt den Titel "Moonsong: A Life in Seven Verses" und dreht sich um das Leben der berühmten Kinderbuchautorin Margaret Wise Brown, die Klassiker wie "Goodnight Moon" und "The Runaway Bunny" geschrieben hat. Hinter der Kamera steht Regisseurin Rebecca Miller, die zugleich das Drehbuch verfasst. Der Film basiert auf dem Buch "Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon" von Leonard S. Marcus. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2027 beginnen. Als Executive Producer wird kein Geringerer als Martin Scorsese (83) an Bord sein.

Laut Deadline entwickelte sich die Zusammenarbeit zwischen Scorsese und Miller während ihrer Arbeit an der fünfteiligen Dokumentation "Mr. Scorsese", die zuletzt den DGA Award als beste Dokumentation gewonnen hat. Das Projekt wurde Miller und ihrem Produzenten Damon Cardasis von Amanda Goodwin, Keri Selig und Sasha Alexander vorgeschlagen. Für Elle ist der Film eine von mehreren Produktionen, die sich derzeit in der Mache befinden. Die Schauspielerin steht aktuell gemeinsam mit Nicole Kidman (59) für den A24-Film "Discretion" vor der Kamera.

Brown gilt als eine der bedeutendsten Kinderbuchautorinnen überhaupt und wurde mit dem Titel "Laureate of the Nursery", zu Deutsch "Dichter des Kinderzimmers", geehrt. Damit werden in der Literaturgeschichte einige der einflussreichsten Autoren und Dichter von Kinderreimen und -geschichten bezeichnet. Ihre Bücher werden bis heute in Kinderzimmern und Klassenzimmern auf der ganzen Welt gelesen. Julianne Moore, die zuletzt Filme wie "The Debut" und "Cry to Heaven" abgeschlossen hat, ist ihrerseits ebenfalls ein vielbeschäftigter Name in Hollywood. Elle ist derzeit insbesondere mit der Serienproduktion "Margo's Got Money Troubles" in aller Munde. Für ihre Rolle erhielt sie eine Emmy-Nominierung als herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedyserie.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Julianne Moore und Elle Fanning

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Getty Images Schauspielerin Julianne Moore

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Getty Images Elle Fanning beim Oscars Nominees Luncheon