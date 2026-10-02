Julianne Moore erhält Ehrenpreis für ihr Lebenswerk in Rom

Große Ehre für Julianne Moore (65): Die Schauspielerin wird beim diesjährigen Rome Film Fest mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Mit dem Ehrenpreis würdigen die Veranstalter der 21. Ausgabe des Festivals, das vom 13. bis 25. Oktober 2026 in der italienischen Hauptstadt stattfindet, ihre jahrzehntelange und vielseitige Karriere. Überreicht wird ihr die Trophäe von einem prominenten Kollegen: Schauspieler und Filmemacher Jesse Eisenberg (42), mit dem die Oscarpreisträgerin aktuell auch beruflich verbunden ist, soll ihr die Auszeichnung übergeben. Die Ehrung ist laut The Hollywood Reporter rund um die römische Vorführung von Juliannes neuem Film "The Debut" geplant, der beim Festival in der Sektion Grand Public läuft. Für die Darstellerin bietet der Termin in Rom damit gleich doppelten Grund zur Freude – Filmpremiere und Preisverleihung an einem Ort.

Der Ehrenpreis ergänzt eine beeindruckende Sammlung an Auszeichnungen. Für ihre Rolle als an Demenz erkrankte Frau in "Still Alice" erhielt Julianne 2015 unter anderem den Oscar, einen Golden Globe und einen BAFTA. Bereits drei Jahre zuvor gewann sie für ihre Darstellung von Sarah Palin (62) in der Miniserie "Game Change" einen Emmy. Besonders bemerkenswert ist zudem ihre Bilanz bei den großen europäischen Filmfestivals: Sie ist die einzige US-Amerikanerin, die bei allen drei wichtigsten Festivals des Kontinents den jeweils bedeutendsten Schauspielpreis erhalten hat. In Venedig wurde sie für "Far From Heaven" ausgezeichnet, in Berlin für "The Hours" und in Cannes für "Maps to the Stars". Mit der Ehrung in Rom kommt nun eine weitere europäische Auszeichnung hinzu.

Juliannes Filmografie umfasst ganz unterschiedliche Genres. Neben "Short Cuts" und "Boogie Nights" gehören auch "Magnolia", "Far From Heaven" sowie zuletzt "May December" und "The Room Next Door" zu ihren prägenden Produktionen. Dabei arbeitete die Schauspielerin immer wieder mit renommierten Regisseuren zusammen. Mit Paul Thomas Anderson (56) und Todd Haynes stand sie gleich mehrfach vor der Kamera. Auch ihr Laudator in Rom wurde erst kürzlich selbst bei einem europäischen Festival geehrt: Jesse erhielt beim Karlovy Vary Film Festival den President's Award. In Rom übernimmt er nun eine andere Rolle und steht nicht als Preisträger, sondern als Überbringer der Auszeichnung auf der Bühne.

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Getty Images Julianne Moore, Schauspielerin

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Getty Images Teilnehmer bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles am 18. Oktober 2025

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IMAGO / Dreamstime Julianne Moore im Jahr 2015 bei den Oscars