Julianne Moore (65) ist noch immer stolz auf ihr Alzheimerdrama "Still Alice". Mehr als zehn Jahre nach dem Kinostart 2014 scheint der Film nichts von seiner Wirkung verloren zu haben. Das erlebt die Schauspielerin regelmäßig selbst. Wie sie im Interview mit People erzählte, wenden sich seit ihrer Darstellung einer Alzheimerpatientin immer wieder Menschen an sie, um von Gedächtnisproblemen und Demenzerkrankungen in ihrem persönlichen Umfeld zu berichten. Häufig entwickelten sich solche Gespräche ganz nebenbei, etwa mit Freunden oder bei zufälligen Begegnungen im Alltag. Für Julianne sind diese Reaktionen besonders bedeutsam, denn sie engagiert sich selbst dafür, das Bewusstsein für Hirngesundheit und Behandlungsmöglichkeiten zu stärken. Es freue sie vor allem, dass der Film offenbar viele Zuschauer dazu ermutigt habe, mögliche Symptome ernst zu nehmen. Statt Beschwerden zu verdrängen, würden sie offener über Alzheimer sprechen und zunehmend auch ärztlichen Rat in Betracht ziehen.

Im Gespräch mit dem Magazin berichtete Julianne auch, welche Fragen ihr seit "Still Alice" immer wieder gestellt werden. "Manchmal sagt eine Freundin so etwas wie: 'Wow, ich habe das Gefühl, dass ich mich an manche Dinge nicht mehr ganz klar erinnere', oder: 'Ich bin ständig müde. Was ist da los? Sollte ich mit meinem Arzt sprechen?'", erzählte sie. Dabei gehe es längst nicht immer um die eigene Gesundheit. Auch Menschen, die Alzheimer bei Angehörigen erleben, suchten das Gespräch mit der Schauspielerin. "Oder die Leute sprechen mit mir häufig über Familienmitglieder. Sie erzählen, dass sie ein Familienmitglied durch Alzheimer verloren haben oder dass sie bei jemandem Gedächtnisprobleme beobachten, und fragen, was sie tun sollen", berichtete Julianne weiter. Für die 65-Jährige, die unlängst einen Preis für ihr Lebenswerk erhielt, sind diese Begegnungen ein Zeichen dafür, dass ihre Filmrolle bis heute etwas bewegt. Sie bringt Menschen dazu, über mögliche Krankheitssymptome, die Belastungen für Angehörige und den Umgang mit der Diagnose zu sprechen.

Ihr Einsatz für mehr Aufklärung geht inzwischen über ihre Filmarbeit hinaus. 2025 schloss sich Julianne mit dem Pharmakonzern Eli Lilly zusammen und unterstützte die Kampagne Brain Health Matters. Trotz der bisherigen Fortschritte sieht sie weiterhin großen Nachholbedarf, wenn es darum geht, Gespräche über die Gehirngesundheit und entsprechende Vorsorge zur Selbstverständlichkeit zu machen. Als Beispiel nennt sie andere medizinische Untersuchungen, die längst fest zum Alltag gehören. "Wir haben bei Vorsorgeuntersuchungen so vieles normalisiert. Heute ist es Routine, eine Mammografie oder eine Darmspiegelung machen zu lassen. Wir würden nicht zweimal darüber nachdenken, ein MRT machen zu lassen, oder wenn man glaubt, sich den Zeh gebrochen zu haben, lässt man eine Röntgenaufnahme machen, um festzustellen, ob er gebrochen ist oder nicht", erklärte sie gegenüber People. Genau diese Offenheit wünsche sie sich auch beim Thema Gehirngesundheit: "Wir wollen dafür sorgen, dass es ganz selbstverständlich wird, über dieses Thema zu sprechen. So können wir besser verstehen, wie wichtig das Gehirn für unser gesamtes Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit ist. Und wir sollten keine Scheu haben, unseren Arzt direkt darauf anzusprechen."

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Getty Images Julianne Moore, Schauspielerin

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Getty Images Sydney Sweeney und Julianne Moore bei der Europa-Premiere von "Echo Valley"

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