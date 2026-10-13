Lorik Bunjaku verrät: Sandra Sicora macht mehr aus Streit

Lorik Bunjaku (30) und Sandra Sicora (34) galten lange als enge Freunde – doch inzwischen herrscht zwischen den beiden Realitystars Funkstille. Grund dafür ist ein Vorfall während einer Show, über die bislang noch nichts bekannt ist. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Lorik, Sandra sei menschlich schwer von ihm enttäuscht. Was genau passiert ist, dürfen beide derzeit noch nicht verraten. Der Realitystar glaubt jedoch, dass seine frühere Vertraute den Vorfall größer bewertet, als er aus seiner Sicht gewesen sei. "Das weiß sie auch, dass sie meiner Meinung nach mehr daraus macht, als es dann tatsächlich von meiner Seite aus war, weil es hätte, wenn ihr es dann sehen werdet, am Endergebnis nichts geändert", schildert er gegenüber Promiflash. Dem Reality-TV-Star zufolge habe er Sandra seinen Standpunkt längst erklärt. Ihre Enttäuschung akzeptiere er – und für sein Verhalten habe er sich bei ihr entschuldigt.

Dabei sei es nicht bei einer einzigen Entschuldigung geblieben, wie Lorik gegenüber Promiflash betont: "Ich hab mich schon hundertmal entschuldigt. Und sie hat das Thema schon öfter wieder aufgemacht, nachdem ich mich entschuldigt habe", berichtet er im Promiflash-Interview. Mehr als seine Beweggründe darzulegen und erneut um Verzeihung zu bitten, könne er nicht tun. Wenn Sandra das nicht annehmen wolle, nehme er das hin – schließlich lasse sich ein gutes Verhältnis nicht erzwingen. An ein Freundschaftscomeback glaubt Lorik daher inzwischen nicht mehr. Für ihn selbst sei der Streit mittlerweile ohnehin keine große Sache mehr. Komplett ignorieren möchte er sie bei zufälligen Begegnungen trotzdem nicht. Wenn sich ihre Wege kreuzen, grüße er Sandra weiterhin ganz normal und bleibe höflich. Das liege auch daran, dass sich die beiden früher ausgesprochen gut verstanden hätten.

Sandra selbst hatte den Zoff vor rund 25 Tagen erstmals öffentlich angedeutet. Damals ließ sie durchblicken, dass zwischen ihr und Lorik etwas vorgefallen sei, über das sie noch nicht sprechen dürfe. Schon damals wurde deutlich, dass es zwar einen Klärungsversuch gegeben hatte, der Streit damit aber nicht endgültig aus der Welt geschafft war. Dass die Freundschaft zerbrochen ist, findet Lorik vor allem wegen ihrer gemeinsamen Vorgeschichte bedauerlich. Nach seiner Trennung gehörte Sandra zu den wenigen Menschen, die für ihn da waren. Sie habe ihn mehrfach angerufen und sich erkundigt, wie es ihm gehe. Den Verlust dieser Nähe fasst er gegenüber Promiflash in wenigen Worten zusammen: "Es ist schade, weil wir uns immer gut verstanden haben, aber ja, es ist so."

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