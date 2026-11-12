Sandra Sicora bereut ihre Worte über Sophie Imelmann

Sandra Sicora (34) entschuldigt sich öffentlich für ihre früheren Aussagen über Sophie Imelmann (30). Hintergrund ist die erstinstanzliche Verurteilung von Yasin Mohamed (35) wegen Vergewaltigung, die die Realitydarstellerin offenbar dazu bewegt hat, ihre damalige Haltung noch einmal zu überdenken. In ihrer Instagram-Story räumt der Realitystar ein, sich seinerzeit auf Yasins Seite gestellt und Sophies Vorwürfe angezweifelt zu haben, obwohl sie nicht sämtliche Einzelheiten des Falls kannte. "Rückblickend war es falsch, mich zu einer so ernsten Angelegenheit öffentlich zu positionieren, ohne alle Hintergründe zu kennen", schreibt Sandra. Zwar habe sie ihre damalige Aussage bereits kurze Zeit später zurückgezogen, inzwischen sehe sie jedoch ein, dass sie sich von Anfang an besser nicht öffentlich dazu geäußert hätte. "Dafür möchte ich mich entschuldigen" , erklärt die Influencerin abschließend.

In ihrem aktuellen Statement bezieht Sandra Sicora auch grundsätzlich Stellung zu dem Thema. "Ich distanziere mich ganz klar von jeglicher Form von Gewalt", betont die Realitydarstellerin. Weitere Äußerungen zu dem Fall möchte sie allerdings nicht machen und bittet ihre Community deshalb, sie weder in den Kommentaren noch bei Fragerunden oder per Direktnachricht darauf anzusprechen. Wie deutlich sich ihre Haltung inzwischen verändert hat, zeigt ein Blick auf ihre Instagram-Äußerungen vom Dezember 2024. Damals hatte Sandra ihre Zweifel an Sophies Schilderungen mit ihrer persönlichen Bekanntschaft zu Yasin begründet. "Für mich passen einige Dinge an ihrem Verhalten dazu einfach nicht zusammen, und da ich Yasin gut kenne und er zu 100 % ein reines Herz hat, bin ich sicher, dass es nicht so abgelaufen ist, wie sie behauptet", schrieb sie seinerzeit. Darüber hinaus warf sie Sophie damals vor, die Anschuldigungen "nur für ein paar Klicks" öffentlich gemacht zu haben.

Hintergrund der Debatte ist ein Urteil des Amtsgerichts München vom 5. November. Das Gericht verurteilte Yasin zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung, nachdem die Richterin es als erwiesen angesehen hatte, dass er Sophie im Sommer 2024 nach den Dreharbeiten zu Love Island VIP in einem griechischen Hotel vergewaltigt hatte. Sophie trat in dem Verfahren als Nebenklägerin auf, während Yasin die Vorwürfe weiterhin bestreitet. Wie das Amtsgericht gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, hat der Realitystar inzwischen Berufung eingelegt. Das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig, weshalb weiterhin die Unschuldsvermutung gilt. Sandra, Yasin und Sophie kennen sich aus dem Reality-TV-Umfeld rund um die Datingshow. Während Sandra ihre frühere Unterstützung für Yasin mit ihrer persönlichen Bekanntschaft begründet hatte, distanziert sie sich inzwischen von ihren damaligen Aussagen.

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Imago Sandra Sicora bei der Premiere von Love Island VIP auf Schloss Arff in Köln, 16.09.2026

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RTL2 / Instagram / yasin__11_ Sophie Imelmann und Yasin Mohamed

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