Hinweise verdichten sich: Daten Ariel und Lorik Bunjaku?

Ariel (23) und Lorik Bunjaku (30) befeuern die Gerüchte um eine mögliche Romanze weiter. Die beiden Reality-TV-Stars veröffentlichten offenbar zur gleichen Zeit Instagram-Storys aus Istanbul. Gemeinsam zeigten sie sich darin allerdings nicht, auch gegenseitige Markierungen fehlten. Trotzdem fallen einige Details auf, die sich stark ähneln. So präsentierte Ariel in einer Aufnahme ihr Essen. Ihr gegenüber saß offenbar ein Mann, von dem lediglich ein graues Oberteil zu erkennen war. Lorik wiederum trug in seiner eigenen Story einen grauen Pullover, der diesem Oberteil sehr ähnlich sieht. Doch damit nicht genug: Weitere Fotos der beiden sollen nahezu denselben Blick auf das Meer gezeigt haben. Auch markante Sonnenschirme im Hintergrund wirkten demnach identisch. Die zeitgleichen Beiträge, die ähnliche Aussicht und das Kleidungsstück heizen die Datinggerüchte nun weiter an. Ob Ariel und Lorik wirklich zusammen in der türkischen Metropole unterwegs waren oder sogar ein Paar sind, lässt sich anhand der Bilder allerdings nicht bestätigen.

Das Foto mit der ähnlichen Aussicht teilte Ariel, während sie ihre Tochter auf dem Arm hielt. Lorik war in seinem Beitrag hingegen seitlich zu sehen, während er in Richtung Meer blickte. Einige Instagram-User legten die Storys der beiden nebeneinander und verglichen sie genau. Dabei werteten sie den scheinbar identischen Ausblick und den grauen Pullover als mögliche Hinweise. Der Zeitpunkt der Posts sorgt zusätzlich für Gesprächsstoff: Seit dem 26. Oktober ist Ariel als Schweizer Bachelorette zu sehen. In der Kuppelshow werben gleich mehrere Kandidaten um die Influencerin. Die Dreharbeiten fanden allerdings bereits vor der aktuellen Ausstrahlung statt. Falls sie Lorik tatsächlich erst nach dem Ende der Dreharbeiten nähergekommen ist, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass aus ihrer Verbindung in der Sendung keine dauerhafte Liebe entstanden ist. Dafür gibt es bislang jedoch keinerlei Bestätigung. Ebenso ist offen, ob die Istanbul-Aufnahmen überhaupt während einer gemeinsamen Reise entstanden sind oder die Ähnlichkeiten lediglich zufällig zustande kamen.

Schon vorher hatte Bild über eine mögliche Liebelei der beiden berichtet. Bild hatte zuvor unter Berufung auf das gemeinsame Umfeld der beiden berichtet, dass es zwischen der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin und Lorik gefunkt haben soll. Öffentlich haben sich Ariel und Lorik zu den Liebesgerüchten bisher nicht geäußert. Zusätzliche Aufmerksamkeit erregte zuletzt ein weiterer Schritt auf Social Media: Die beiden folgten einander nicht mehr auf Instagram. Auch dazu gaben sie keine Erklärung ab. Damit bleibt der Beziehungsstatus der beiden Realitystars vorerst offen. Wem Ariel in der Kuppelshow am Ende ihr Herz schenkt, ist bislang ebenfalls nicht bekannt. Möglicherweise bringt das Finale von Die Bachelorette zumindest Aufschluss darüber, ob Ariel die Sendung mit einem Partner verließ. Bis dahin haben weder Ariel noch Lorik bestätigt, dass die zeitgleichen Storys aus Istanbul etwas miteinander zu tun haben.

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Collage: Imago, Imago Collage: Ariel und Lorik Bunjaku

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Instagram / _ariel__61 Ariel und ihre Tochter in Istanbul

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