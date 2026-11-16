Nach Dilara-Zoff: Jetzt knöpft sich Gabby Alves Sandra vor

Der Zoff zwischen Gabriela Alves und Dilara Kruse (35) zieht immer weitere Kreise – und inzwischen mischt auch Sandra Sicora (34) mit. Die Realitybekanntheit hatte sich auf Instagram zu Wort gemeldet und Dilaras Aussagen über Gabriela scharf kritisiert. Dilara hatte zuvor öffentlich gegen Gabriela ausgeteilt und angedeutet, gemeinsame Aufnahmen von ihr und einem "OP" – womit sie offenbar auf Oliver Pocher (48) anspielt – veröffentlichen zu wollen. Sandras Einmischung kommt jedoch alles andere als gut an. In mehreren Instagram-Storys rechnet Gabriela mit der 34-Jährigen ab und wirft ihr Doppelmoral vor: "Also sie sagt, die Kruse mischt sich überall ein, aber macht es immer genauso wie gerade selbst. WTF!" Sie fordert Sandra auf, sich aus dem Streit herauszuhalten.

Gabrielas Doppelmoralvorwurf bezieht sich vor allem auf einen Vorfall kurz vor ihrem Fame Fighting-Kampf. Kurz davor soll Sandra intime Szenen von Gabriela und Laurenz Pesch (25) aus Ex on the Beach in ihrem Instagram-Channel verbreitet haben: "Sogar kurz vor meinem Kampf hat sie meine Sex-Bilder mit Laurenz in ihrem komischen Channel gepostet und redet dann davon, dass sie geslutshamed wird. Doppelmoral", wettert Gabriela in ihrer Story. Auch an eine angebliche Drohung erinnert sie sich: Sandra habe einmal angekündigt, sie am Kopf zu packen und in einen Pool zu tunken. Die 25-Jährige wertet das als Gewalt, von der sie sich entschieden distanziert. Ihre Botschaft ist unmissverständlich: Sandra solle sie in Ruhe lassen, sich nicht überall einmischen und sich aus dem Konflikt mit Dilara heraushalten.

Dass Sandra mit ihrer Kritik an Dilara Gabriela unterstützen wollte, glaubt die Influencerin nicht. "Sie meint es nicht gut und hat wahrscheinlich keine eigenen Themen mehr!", stellt sie klar. Laut Gaby liegt der Konflikt mit Sandra bereits rund zwei Jahre zurück. Trotzdem habe Sandra die besagten Fotos kurz vor dem Fame-Fighting-Kampf in ihrem Channel gepostet. Darüber hinaus wirft Gabriela ihr vor, sich immer wieder in die Konflikte anderer Realitystars einzumischen. Abschließend richtet sie sich noch einmal direkt an Sandra: Sie solle nicht nur Gabriela selbst, sondern auch Tommy (31) und dessen Freundin Paulina (29) in Ruhe lassen. Damit bekommt der Streit zwischen Gabriela und Dilara eine weitere persönliche Ebene.

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Collage: Imago, Imago Collage: Gabriela Alves und Sandra Sicora

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IMAGO / Future Image Dilara Kruse, Januar 2026

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