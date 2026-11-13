Türkei-Begleitung: Lorik Bunjaku reagiert auf Ariel-Gerüchte

Lorik Bunjaku (30) hat auf die Spekulationen über seine Begleitung in der Türkei reagiert. In seiner Instagram-Story beantwortete der Realitystar jetzt eine Frage, die ihm ein Follower gestellt hatte: Ist er während seines Aufenthalts mit einer rothaarigen Person unterwegs? Die Beschreibung erinnert an Ariel (23) und damit an die Liebesgerüchte, die seit einiger Zeit um die beiden Realitystars kursieren. In seiner Story schlendert Lorik durch die Straßen Londons und blendet die Frage des neugierigen Followers ein. Seine knappe Antwort lautet: "Ne die haben beide tatsächlich dunkle Haare." Mit einem Kamera-Schwenk zeigt er seine zwei männlichen Begleiter. Damit stellt der Realitystar scherzhaft klar, dass die Personen an seiner Seite seiner Aussage nach nicht rothaarig sind. Zu der Frage, ob Ariel mit ihm in der Türkei war, äußert er sich nicht konkret.

In dem kurzen Clip filmt sich Lorik beim Spaziergang durch die belebte Stadt. Auffällig ist allerdings, dass er mit seiner Antwort nur bedingt auf die Frage des Followers eingeht. Statt konkret darauf einzugehen, ob er mit einer rothaarigen Person und damit möglicherweise mit Ariel im Türkeiurlaub war, greift er lediglich die Bemerkung zur Haarfarbe auf. Mit dem Hinweis, dass seine beiden Begleiter dunkle Haare hätten, lenkt er die Aufmerksamkeit auf die Männer an seiner Seite. Ob Ariel tatsächlich mit ihm in der Türkei unterwegs war, lässt der Realitystar damit weiterhin offen. Zu den Liebesgerüchten selbst äußert er sich nicht. Damit bleibt auch offen, ob er lediglich mit den beiden Männern durch die Stadt zieht oder ob noch weitere Personen Teil der Reise sind.

Ausgelöst worden waren die Gerüchte um ein mögliches Date zwischen Ariel und Lorik durch Instagram-Storys aus Istanbul, die beide zur selben Zeit veröffentlicht hatten. In ihren Aufnahmen war unter anderem ein sehr ähnlicher Blick auf das Meer zu sehen. Auch markante Sonnenschirme schienen in den jeweiligen Beiträgen übereinzustimmen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte Ariels unbekanntes Gegenüber: Die Person trug ein graues Oberteil, das Loriks Pullover ähnelte. Gegenseitig markiert hatten sie sich ebenfalls nicht. Ob Ariel und Lorik wirklich gemeinsam in Istanbul waren und ob zwischen ihnen eine Romanze läuft, haben die beiden bislang nicht bestätigt. Loriks aktuelle Antwort ändert daran nichts: Eine gemeinsame Reise oder eine Romanze haben die beiden weiterhin nicht bestätigt.

Anzeige Anzeige

Imago Lorik Bunjaku bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Imago Ariel beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen

Anzeige Anzeige