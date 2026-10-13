Memoiren: Michael Douglas für intime Details kritisiert

Mit seiner neuen Autobiografie "One Helluva Ride" sorgt Michael Douglas (82) offenbar nicht nur bei seinen Lesern für Gesprächsstoff, sondern auch in seinem eigenen Freundeskreis. Der Schauspieler blickt in seinen Memoiren unter anderem auf seine Beziehungen zu Kathleen Turner (72), Jeanne Tripplehorn und Brenda Vaccaro zurück und gibt zudem intime Einblicke in seine Ehe mit Catherine Zeta-Jones (57). Ein anonymer Insider zeigte sich gegenüber Daily Mail überrascht vom tiefen Einblick. Er finde es ungewöhnlich, dass der sonst als Gentleman bekannte Hollywoodstar seinem Liebesleben und seinen Affären derart viel Platz einräume. "Es ist schockierend, dass er so viel über die Frauen geschrieben hat, mit denen er geschlafen hat. Es wirkt geschmacklos, selbst wenn er die Erlaubnis der Frauen eingeholt hat", schilderte die anonyme Quelle.

Der Insider warf dabei die Frage in den Raum, ob wirklich alle erwähnten Frauen der Veröffentlichung völlig frei zugestimmt hätten – schließlich könne Michael großen Einfluss in Hollywood ausüben. Belege dafür, dass jemand gedrängt worden wäre, gibt es nicht. Und zum Beispiel Kathleen selbst nimmt die Enthüllungen über die einstige Affäre betont locker. "Meine Güte, was für ein Aufhebens um etwas, das 40 Jahre her ist! Ich liebe Michael und freue mich darauf, das Buch zu genießen", erklärte die Schauspielerin. Michael und Kathleen waren sich 1983 bei den Dreharbeiten zu "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten" in Mexiko nähergekommen. Aus der engen Zusammenarbeit und Freundschaft entwickelte sich damals eine heimliche Liebesbeziehung. Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler noch mit seiner ersten Ehefrau Diandra Luker verheiratet.

Die Liaison endete, als Diandra gemeinsam mit dem damaligen Sohn des Paares am Drehort auftauchte. Und auch Jeanne soll vorab mit ins Boot geholt worden sein: Gegenüber Page Six betonte der Autor, er habe mit ihr gesprochen und sie sei damit einverstanden gewesen, dass ihre damalige Beziehung in den Memoiren vorkomme. Das Buch hatte Michael als ungeschönten Rückblick angekündigt, nachdem er über Jahre immer wieder um seine Erinnerungen gebeten worden war. Neben Beziehungen geht es darin auch um seine Karriere und persönliche Krisen.

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Getty Images Michael Douglas beim TCM Classic Film Festival

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

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Imago Kathleen Turner und Michael Douglas in einer Szene aus "Romancing the Stone", 1984