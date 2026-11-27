Michael Douglas' (82) Krebserkrankung liegt inzwischen viele Jahre zurück, doch seine Tochter Carys Zeta Douglas (23) lässt diese Zeit bis heute nicht los. Im Interview mit der spanischen Ausgabe der Elle sprach sie jetzt ganz offen darüber, wie sie die Diagnose ihres Vaters als Kind erlebt hat. Als der Hollywoodstar 2010 an Krebs erkrankte, war Carys erst sieben Jahre alt. Dass die Lage ernst war, habe sie damals zwar durchaus verstanden, welche Gefahr aber tatsächlich für das Leben ihres Vaters bestand, konnte sie in diesem Alter noch nicht ganz begreifen. "Ich wusste, dass es ernst war, aber erst jetzt kann ich mir allmählich vorstellen, wie es gewesen wäre, ohne ihn aufzuwachsen", gestand sie im Gespräch mit dem Magazin.

Auch das Alter ihres Vaters ist für Carys heute ein großer Punkt. Michael ist mittlerweile 82 Jahre alt, seine Tochter ist 23. In diesem Punkt zeigte sie sich gegenüber der Elle hin- und hergerissen, ohne die schönen Seiten zu vergessen: "Einen älteren Vater zu haben, ist ein großes Geschenk, aber manchmal wünschte ich, er wäre nicht 82, auch wenn ich seine Erfahrung und Weisheit sehr schätze." Zu der eng verbundenen Familie gehören außerdem Carys' Mutter Catherine Zeta-Jones (57) und ihr 26-jähriger Bruder Dylan.

Als Michael die Diagnose im Jahr 2010 gestellt wurde, befand sich der Krebs bereits im vierten Stadium. Der Schauspieler führte seine Erkrankung später auf eine Infektion mit humanen Papillomaviren zurück. In der Öffentlichkeit lenkte er daraufhin die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang zwischen HPV und bestimmten Krebsarten. Um den Tumor zu bekämpfen, unterzog sich der "Wall Street"-Darsteller einer mehrwöchigen Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung. Die Behandlung setzte ihm jedoch körperlich stark zu. Dadurch blieb ihm aber eine Operation erspart, bei der möglicherweise Teile seines Kiefers und seiner Zunge hätten entfernt werden müssen.

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Getty Images Michael Douglas mit Carys Zeta Douglas in New York 2025

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas während des Red Sea International Film Festival 2024

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