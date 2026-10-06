Michael Douglas gesteht geheime Affäre mit Kathleen Turner

Michael Douglas (82) hat ein jahrzehntelang gehütetes Geheimnis preisgegeben: Während der Dreharbeiten zu "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten" verliebte er sich 1984 in Kathleen Turner (72) und begann mit ihr eine heimliche Romanze. In einem von People Magazine veröffentlichten Auszug aus seinen Memoiren "One Helluva Ride" beschreibt der Schauspieler seine Kollegin als "klug, witzig und sexy". Nach anstrengenden Drehtagen fanden die beiden heimlich zusammen. "Wir fanden zuerst als Freunde zueinander, dann als Co-Stars und schließlich als Liebende. Nach einem anstrengenden Drehtag im Dschungel [...] schlich ich mich in ihr Hotelzimmer, nachdem alle eingeschlafen waren", erinnert sich Michael. Selbst Co-Star Danny DeVito (81), Regisseur Robert Zemeckis (74) und das übrige Filmteam sollen nichts von der Romanze gewusst haben. Bislang hatten Michael und Kathleen stets den Eindruck vermittelt, ihrer starken Chemie nie nachgegeben zu haben. Diese frühere Darstellung korrigiert der Hollywoodstar nun klipp und klar: "Das war eine Lüge."

Zu der Zeit war Michael noch mit Diandra Luker verheiratet, war jedoch laut seiner Schilderung von ihr getrennt. Beide hätten zu dieser Zeit außereheliche Beziehungen geführt. Vor Kathleen habe der Hollywoodstar zudem eine Romanze mit der Drehbuchautorin Diane Thomas gehabt. Das Verhältnis mit seiner Filmpartnerin endete, als Diandra zusammen mit dem damals kleinen Cameron Douglas (47) zum Set nach Mexiko reiste. In einer privaten Unterhaltung habe sie Kathleen klargemacht, dass ihre Ehe aus ihrer Sicht keineswegs beendet sei. Daraufhin zog Kathleen den Schlussstrich, während Michael aufgrund seines Sohnes zu seiner damaligen Ehefrau zurückkehrte. Die Schauspielerin hatte die gegenseitigen Gefühle schon 2023 im Gespräch mit The Guardian bestätigt: "Ich glaube, wir waren vielleicht dabei, uns zu verlieben. Aber dann flog Diandra herunter und machte deutlich, dass sie Michael nicht als verfügbar betrachtete. Damit war es vorbei, denn ich kann mich nicht in die Beziehung einer anderen Frau einmischen."

Michael und Diandra hatten 1977 geheiratet, ein Jahr später kam ihr Sohn Cameron zur Welt. Nach fast zwei Jahrzehnten Ehe reichte Diandra 1995 die Scheidung ein. Michael heiratete im Jahr 2000 Catherine Zeta-Jones (57) und fand damit sein zweites Familienglück. Mit der Schauspielerin bekam er die Kinder Dylan und Carys. Beruflich fanden Michael und Kathleen nach dem Ende ihrer Affäre wieder zusammen. Für die Fortsetzung "Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil" standen sie erneut gemeinsam vor der Kamera. Später folgten die schwarze Komödie "Der Rosenkrieg" und die Serie "The Kominsky Method". Trotz ihrer romantischen Vorgeschichte arbeiteten die beiden Schauspieler damit über mehrere Jahrzehnte hinweg immer wieder gemeinsam an Film- und Fernsehprojekten.

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Getty Images Michael Douglas beim "Looking Through Water"-Photocall im AMC Empire in New York City

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Imago Kathleen Turner und Michael Douglas in einer Szene aus "Romancing the Stone", 1984

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023