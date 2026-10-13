Michael Douglas spricht über Ehekrise mit Catherine

Michael Douglas (82) hat jetzt offen über eine der schwierigsten Zeiten seiner Ehe mit Catherine Zeta-Jones (57) gesprochen. In einem Interview mit Diane Sawyer bei "Good Morning America" erinnerte sich der Schauspieler an die Krise, die das Paar 2013 nach 13 gemeinsamen Jahren zu einer vorübergehenden Trennung bewogen hatte. Ein Jahr später fanden die beiden wieder zueinander. Was ihnen damals geholfen hat, verriet Michael nun anlässlich seiner neuen Autobiografie "One Helluva Ride". Vor allem ehrliche Gespräche und die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten, seien entscheidend gewesen. "Wir mussten uns beide verändern. Und manchmal denke ich, dass es einfach gut ist, eine Art Auszeit zu nehmen und als zwei Menschen miteinander zu reden", erklärte er. Statt sich nur in ihren Rollen als Ehemann und Ehefrau zu sehen, hätten sie wieder lernen müssen, einander auf Augenhöhe zu begegnen.

In seinen Memoiren beschreibt Michael, wie sehr die damalige Situation beide belastete. Mehrere Schwierigkeiten seien gleichzeitig auf die Familie zugekommen. Trotz ihrer Liebe hätten Catherine und er sich fragen müssen, ob sie ihre Ehe weiterführen könnten. "Es war niemandes Schuld. Manchmal muss man einfach einen Schritt zurücktreten und sicherstellen, dass man das Beste für die ganze Familie tut", schreibt er über diese "unglaublich schwierige" Zeit. Michael zog vorübergehend in eine Unterkunft in der Nähe. Zwar blieben die beiden in Kontakt, doch sie achteten darauf, sich tatsächlich Freiraum zu geben. "Ein Teil davon, eine Pause zu machen, besteht darin, tatsächlich eine Pause zu machen", erklärt er. Ganz aus dem Weg gingen sie sich allerdings nicht. Bei Schulveranstaltungen, Fahrten und Freizeitaktivitäten ihrer Kinder trafen sie weiterhin aufeinander. Dabei wurde ihnen offenbar bewusst, wie sehr sie den anderen vermissten. "Die Auszeit half dabei, den Funken neu zu entfachen, der uns einst zusammengebracht hatte", erinnert sich Michael. Wie viel ihm Catherine bedeutet, macht er ebenfalls deutlich: "Ich liebe Catherine auf eine Weise, wie ich noch nie eine andere Frau geliebt habe. Sie ist meine Ehefrau, meine beste Freundin und meine Lebenspartnerin. Ich könnte sie niemals verlieren."

Auch Catherine hatte erst vor wenigen Wochen verraten, was ihre Ehe ihrer Meinung nach stark macht. Gegenüber OK! erklärte sie, dass es durchaus guttue, gelegentlich Zeit getrennt voneinander zu verbringen. Michael unterstütze sie bei ihren beruflichen Vorhaben und besuche sie auch dann, wenn sie für längere Dreharbeiten unterwegs sei. "Michael sagt dann etwa: 'Mach diesen Job, das ist großartig.' Und dann kann er herfliegen und mich für ein langes Wochenende besuchen", erzählte sie. Für den Schauspieler ist die Ehe mit Catherine bereits die zweite. 1977 hatte er Diandra Luker geheiratet, mit der er seinen Sohn Cameron bekam. 1995 reichte Diandra nach fast zwei Jahrzehnten die Scheidung ein. Die Trennung soll Michael rund 40 Millionen Euro gekostet haben. Mit Catherine, die er im Jahr 2000 heiratete, bekam er zwei weitere Kinder. Trotz ihrer zwischenzeitlichen Krise sind die beiden bis heute ein Paar.

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Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler

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Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas an ihrem Hochzeitstag

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Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas, Schauspieler