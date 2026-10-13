Nach dem "Die Bergretter"-Aus: So lebt Heinz Marecek heute

Ein schmerzhafter Einschnitt für das Fernsehpublikum: Nach stolzen 17 Dienstjahren kehrt der beliebte Mime Heinz Marecek der ZDF-Erfolgsproduktion "Die Bergretter" den Rücken. Das 81-jährige TV-Urgestein schlüpft am 29. Oktober 2026 ein letztes Mal in die Rolle des Franz Marthaler. Der gebürtige Wiener gehörte bereits seit der ersten Stunde im Jahr 2009 zum festen Stamm der Serie und verzauberte die Fans zunächst als Serienvater der früheren Hauptfigur, die Martin Gruber (56) verkörperte. Selbst als dessen Charakter 2014 die Serie verließ, blieb Franz den Zuschauern als gemütlicher Pensionswirt im malerischen Ramsau erhalten. Die Beweggründe für den überraschenden Ausstieg? Der Sender beruft sich schlicht auf dramaturgische Wendungen. Privat mag es der Altstar dagegen eher beständig: Seit 1985 ist er glücklich mit seiner Schauspielkollegin Christine Marecek verheiratet und tauscht das verschneite Alpenidyll gegen sonnige Stunden auf der Baleareninsel Ibiza.

Gefunkt hatte es zwischen Heinz und Christine bereits Anfang der 1980er-Jahre am Theater in der Josefstadt. Nach dem Schritt vor den Traualtar und etlichen Jahren im heimischen Wien verlegte das Paar seinen Lebensmittelpunkt in eine gut 400 Jahre alte Finca im sonnigen Süden. Da der eigene Nachwuchs inzwischen weit verteilt wohnt – Tochter Sarah lebt in Berlin, Sohn Ben in Wien –, nutzt der Schauspieler Feiertage liebend gern als Anlass zur Familienzusammenkunft. "Daher ist das Einzige und Wichtigste zu Weihnachten für mich, dass die ganze Familie nach Ibiza kommt", schwärmte Heinz einst im Interview mit heute.at. Statt einer klassischen Tanne schmückt das Paar auf dem Anwesen übrigens eine imposante Agave.

Seit über vier Jahrzehnten gehen die beiden nun schon Seite an Seite durchs Leben. Das Geheimnis ihrer langen Ehe sieht der Österreicher vor allem in einer Eigenschaft begründet: "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit meiner Frau herzhaft lache. Das hat über all die Jahre nie aufgehört." Neben seiner Partnerin brachte das Leben noch weitere Höhenflüge: Tochter Sarah und Sohn Ben traten beruflich in die Fußstapfen der Eltern. Vor seinem Familienglück mit Christine war der Darsteller mit der US-Opernsängerin Julia Migenes verheiratet. Auch in Sachen Serienrollen bewies Heinz langen Atem: Neben 20 Jahren bei "SOKO Kitzbühel" prägte er von 2003 bis 2009 als Bruno Skabowski das Geschehen in der Lindenstraße.

Anzeige Anzeige

Imago Heinz Marecek 2019 in Salzburg

Anzeige Anzeige

Imago Heinz Marecek mit Ehefrau Christine beim 1. Vienna Filmball 2010 in Wien

Anzeige Anzeige

Sabine Finger Fotografie Sebastian Ströbel in "Die Bergretter"