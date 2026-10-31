"Die Bergretter" lassen Publikumsliebling Franz sterben

In der 18. Staffel von Die Bergretter müssen sich die Zuschauer von einem echten Urgestein verabschieden. Im November 2026 stirbt Franz Marthaler in der Episode "Bruchstelle" völlig unerwartet den Serientod. Damit endet für Schauspieler Heinz Marecek nach 17 Jahren eine lange Ära in dem ZDF-Serienhit. Wie t-online.de berichtet, war der gebürtige Wiener bereits in der allerersten Folge im Jahr 2009 dabei. Von Anfang an schlüpfte er in die Rolle des Pensionsbesitzers Franz. Für Katharina und die übrigen Figuren der Serie bedeutet sein Tod einen schweren Verlust. Doch nicht nur in der Serienwelt reißt das Aus des Pensionswirts eine Lücke: Auch die Zuschauer, die schon seit der ersten Stunde einschalten, müssen sich nun von einer langjährigen Serienfigur verabschieden.

Gesundheitliche Probleme haben zu Heinz Mareceks Ausstieg offenbar nicht geführt. Das ZDF stellte auf Anfrage von t-online.de klar, dass Franz Marthaler "aus dramaturgischen Gründen" aus der Serie geschrieben worden sei. Wie genau Franz in der Folge "Bruchstelle" ums Leben kommt, verrät das ZDF bislang allerdings nicht. Die Details der Handlung hält der Sender noch unter Verschluss. Bekannt ist bisher lediglich, dass der Tod des Pensionswirts ganz unerwartet eintritt. Wie sich das tragische Ereignis auf die anderen Charaktere auswirkt, bleibt damit vorerst ebenfalls offen. Ganz von der Bildfläche verschwindet Heinz trotz seines Serienaus aber nicht: Der Österreicher zieht sich nicht aus der Öffentlichkeit zurück, sondern arbeitet weiterhin als Schauspieler. Auch auf der Bühne steht der langjährige Seriendarsteller nach wie vor regelmäßig und setzt seine Karriere damit abseits des ZDF-Hits fort.

Franz Marthaler hatte zu Beginn von "Die Bergretter" eine besonders enge Verbindung zur damaligen Hauptfigur: Er war der Serienvater des von Martin Gruber (56) gespielten Protagonisten. Als diese zentrale Figur die Produktion im Jahr 2014 verließ, bedeutete das für Franz jedoch noch lange nicht das Ende. Der Pensionswirt blieb in Ramsau und gehörte auch in den folgenden Jahren weiterhin zum Kreis der Serienfiguren. Auch privat setzt Heinz auf Beständigkeit: Bereits seit 1985 ist er mit seiner Schauspielkollegin Christine Marecek verheiratet. Die beiden teilen also nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Abseits von Drehsets und Theaterbühnen zieht es den langjährigen "Die Bergretter"-Darsteller gerne in den Süden. Seine freie Zeit verbringt er besonders gerne auf der Baleareninsel Ibiza, die einen deutlichen Kontrast zur alpinen Kulisse seiner Serienrolle bietet.

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Imago Heinz Marecek, Ein Fest des Lachens, 2019

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Imago Luise Baehr am Set der zehnten Staffel von "Die Bergretter" vor dem Rettungshubschrauber Christophorus 14