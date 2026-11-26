Auf die Fans von Die Bergretter kommen in diesen Wochen einige Veränderungen zu. In der 18. Staffel der ZDF-Erfolgsserie, die seit dem 29. Oktober ausgestrahlt wird, müssen sich die Zuschauer gleich von zwei langjährigen Darstellern verabschieden. Während Luise Bähr (47) nach zwölf Jahren ihre Rolle als Notärztin Katharina Strasser aufgibt, kehrt auch Heinz Marecek der Serie nach 17 Jahren als Franz Marthaler den Rücken. Bis die Fans erfahren, wie die Geschichten der beiden Figuren zu Ende erzählt werden, müssen sie sich allerdings etwas länger gedulden als gedacht. Denn auch im Sendeplan des ZDF gibt es eine Änderung: Die insgesamt sieben Folgen umfassende Staffel wird Anfang Dezember für eine Woche unterbrochen, wodurch sich die Ausstrahlung der beiden abschließenden Episoden entsprechend nach hinten verschiebt.

Der Grund für die einwöchige Sendepause ist eine Änderung im Abendprogramm des ZDF am 3. Dezember. Anstelle spektakulärer Rettungseinsätze in den Alpen erwartet die Zuschauer an diesem Donnerstag um 20:15 Uhr ein musikalisches Unterhaltungsprogramm: Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (48) übernimmt mit seiner "großen Weihnachtsshow" den gewohnten Sendeplatz von "Die Bergretter". Die sechste Episode mit dem Titel "Freier Wille" läuft daher erst am 10. Dezember, bevor am 17. Dezember mit "Die letzte Rettung" das Staffelfinale folgt. Beide Folgen werden wie gewohnt um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Für ungeduldige Fans gibt es allerdings eine Alternative, denn im Streamingportal des ZDF stehen die neuen Episoden bereits vor ihrer TV-Ausstrahlung zur Verfügung. Somit können die Zuschauer auch die letzten Auftritte von Luise und Heinz schon vorab verfolgen.

Für ihre letzte Staffel bei "Die Bergretter" steht Luise noch einmal eine besonders emotionale Geschichte bevor: Ihre Serienfigur Katharina erhält eine ernste Diagnose, die sie zunächst nur Markus Kofler anvertraut, die schließlich aber das gesamte Bergrettungsteam belastet. Mit Heinz verabschiedet sich unterdessen ein Darsteller, der bereits seit der allerersten Folge im Jahr 2009 zur Besetzung gehört. Auch für die übrigen Figuren hält die aktuelle Staffel einige Herausforderungen bereit. So bleibt das Verhältnis zwischen Bergrettungsleiter Markus Kofler, der seit 2014 von Sebastian Ströbel (49) verkörpert wird, und seinem Halbbruder Jan weiterhin angespannt, während sich Emilie Hofer in ihrer neuen Rolle als Bürgermeisterin zurechtfinden muss. Seit dem 26. November 2009 ist die Serie im ZDF zu sehen und wird unter anderem vor der österreichischen Bergkulisse rund um Ramsau am Dachstein gedreht.

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Sabine Finger Fotografie Sebastian Ströbel in "Die Bergretter"

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Imago Luise Baehr am Set der zehnten Staffel von "Die Bergretter" vor dem Rettungshubschrauber Christophorus 14

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