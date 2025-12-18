Emotionaler Rückblick: Das waren die Bergretter-Abschiede

Fans der erfolgreichen ZDF-Serie "Die Bergretter" kennen die Mischung aus dramatischen Rettungsaktionen und emotionalen Geschichten, die seit 2009 die Zuschauer fesselt. Doch mit all der Spannung kommen auch Schicksalsschläge: Seit Beginn der Serie mussten sich Fans immer wieder von liebgewonnenen Figuren verabschieden. Schon in der ersten Folge nahm die Geschichte eine tragische Wendung, als Stefan Hofer (gespielt von Stefan Murr), der damalige Leiter der Bergwacht Ramsau, bei einem Kletterausflug tödlich verunglückte. Das Unglück war für die Zuschauer jedoch erst der Auftakt zu weiteren tragischen Momenten, wie dem Lawinentod von Sarah Kraus (gespielt von Stephanie Stumph, 41) und dem selbstlosen Opfer von Andreas Marthaler (gespielt von Martin Gruber, 55), der für die Rettung eines Mädchens sein eigenes Leben gab.

Auch abseits der alpinen Notfälle hadern die Figuren mit dem Schicksal. So musste Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel), der neue Leiter der Bergwacht, den Verlust seiner Kindheitsfreundin Carola Steiner (gespielt von Michaela Schausberger) erleben, und Katharina Strasser (gespielt von Luise Bähr) betrauerte den plötzlichen Unfalltod ihres Partners Dr. Thomas Huber (gespielt von André Röhner). Besonders emotional traf es in Staffel 13 wiederum Markus, für den es vor Kurzem eine unerwartete Überraschung gab, als seine Mutter Johanna Marquart (gespielt von Michaela Rosen) nach einem Autounfall im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Auch Hauptkommissarin Jessi Pollath (gespielt von Maxi Warwel) sorgte mit einem dramatischen Klippensturz in Staffel 14 für Aufregung, da ihr Leichnam nie geborgen wurde, was bei Fans Raum für Spekulationen ließ. In Staffel 15 folgte schließlich der Herzinfarkt von Katharinas Vater Peter Herbrechter (gespielt von Michael König), ein weiterer herber Schlag für die Figuren und Zuschauer gleichermaßen.

Hinter den traurigen Abschieden steht nicht nur dramaturgisches Geschick, sondern auch das Bestreben, den Charakteren eine tiefere emotionale Komponente zu geben. Insbesondere Szenen wie der selbstlose Tod von Andreas und der ungelöste Fall von Jessi Pollath bleiben den Fans im Gedächtnis. Maxi Warwel, die Darstellerin von Jessi, äußerte sogar die Möglichkeit eines Comebacks. Mit Erzählungen, die von Verlust und Hoffnung gleichermaßen geprägt sind, schaffen es "Die Bergretter" immer wieder, eine emotionale Bindung zwischen den Figuren und dem Publikum zu knüpfen und sich als fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft zu etablieren.

Imago Martin Gruber kündigt am Heliport Niederöblarn seinen Ausstieg aus der ZDF-Serie Die Bergretter an.

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

Getty Images Sebastian Ströbel, "Die Bergretter"-Darsteller