Nach "Bergretter"-Abschied: Luise Bähr wechselt zur "SOKO"

Luise Bähr (47) wechselt von den Bergen an den Tatort: Nach zwölf Jahren nimmt die beliebte Schauspielerin jetzt schweren Herzens Abschied von ihrer Hauptrolle als Katharina Strasser in der Erfolgsserie Die Bergretter. In der laufenden 18. Staffel ist die Darstellerin letztmalig als fester Bestandteil des Rettungsteams zu sehen, doch dem ZDF bleibt sie zum Glück weiterhin erhalten. Schon seit einigen Wochen steht Luise für die nagelneue Krimiserie "SOKO Spurenjäger" vor der Kamera und übernimmt darin eine der Hauptrollen, während Joscha Kiefer (43), bekannt aus Verbotene Liebe, als prominenter Kollege an ihrer Seite agiert. Insgesamt sind 15 spannende Episoden mit einer Länge von jeweils 45 Minuten geplant, wobei ein genauer Ausstrahlungstermin für die neue Produktion bislang noch nicht feststeht.

Inhaltlich dreht sich bei "SOKO Spurenjäger" alles um forensische Ermittlungen, wie die Produktionsfirma ndf_film bereits auf Instagram verriet. Die Serie zeige "spannende Fälle aus der Perspektive der Kriminaltechnik, die mit vielfältigen forensischen Untersuchungen präzise die Spuren an einem Tatort auswerten", hieß es in dem Beitrag. Bei den "Bergrettern" gibt es derweil noch einige offene Fragen, da weder der genaue Zeitpunkt für Luises letzten Auftritt noch die Art ihres Abschieds bislang verraten wurden. Seit 2014 prägte sie den Cast der Serie, die 2009 noch als "Die Bergwacht" startete. Als Katharina Strasser war sie nicht nur im Rettungsteam unverzichtbar, sondern auch an der Seite von Markus Kofler, gespielt von Sebastian Ströbel (49), zu sehen.

Viele treue "Bergretter"-Fans hatten bis zuletzt auf ein großes Liebes-Happy-End für Katharina und Markus gehofft, doch stattdessen muss die Figur einen extremen Schicksalsschlag verkraften: Katharina ist in der aktuellen Handlung an Leukämie erkrankt, weshalb völlig offen ist, wie ihre emotionale Geschichte zu Ende geht und ob sie den Krebs überstehen wird. Ob die "Bergretter"-Gemeinde in Kürze Abschied von einer lebenden Figur nehmen muss oder ob Katharina doch ein anderes Schicksal droht, bleibt vorerst das große Geheimnis der Macher.

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Imago Luise Bähr bei der 14. Original Bergretter-Fanwanderung in Ramsau am Dachstein, September 2026

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Imago Luise Baehr am Set der zehnten Staffel von "Die Bergretter" vor dem Rettungshubschrauber Christophorus 14

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