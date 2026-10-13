Nach Lungenkollaps: James McAvoy lag Wochen im Krankenhaus

James McAvoy (47) hat von einem medizinischen Notfall berichtet, bei dem er nur knapp mit dem Leben davongekommen sei. Im Podcast "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) erzählte der Schauspieler, dass Ärzte vor einigen Jahren einen Schatten auf seiner Lunge entdeckt hatten. Um eine mögliche Krebserkrankung abzuklären, wurde eine Gewebeprobe entnommen. Zwar ergab die Untersuchung keinen Krebsbefund, doch wenige Tage nach dem Eingriff kam es zu lebensgefährlichen Komplikationen: Seine Lungenflügel kollabierten, während er allein zu Hause im Bett lag. "Ich wäre fast gestorben", erinnerte sich der Brite im Gespräch mit dem Podcasthost. Anschließend musste er zwei bis drei Wochen im Krankenhaus bleiben. Besonders beschäftigt ihn rückblickend, dass er den Notfall ganz allein in den eigenen vier Wänden erlebte.

Auch mit den behandelnden Ärzten ging James McAvoy im Podcast hart ins Gericht. Die Entnahme der Gewebeprobe sei verpfuscht worden, erklärte der X-Men-Darsteller: "Das wurde verpfuscht." Dass seine Lungenflügel wenige Tage später kollabierten, während er allein zu Hause war, bezeichnete er als "verrückt". Nach dem Notfall verbrachte er mehrere Wochen im Krankenhaus, wo die Folgen der Komplikationen behandelt wurden. Doch auch nach seiner Entlassung war er längst nicht wieder auf den Beinen. In den ersten vier Wochen unterstützte ihn ein Trainer bei der Rehabilitation. An Laufen, Joggen oder Radfahren war zunächst nicht zu denken. Seine Fitness musste sich der Schauspieler Schritt für Schritt zurückerarbeiten.

Der gesundheitliche Rückschlag kam für James McAvoy zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Er fiel in die Vorbereitungsphase für den Film "Glass", der 2019 in die Kinos kam. Darin spielte der Schotte erneut die aus "Split" bekannte Figur eines Mannes mit zahlreichen Persönlichkeiten, darunter den außergewöhnlich starken "The Beast". Erst als er sich körperlich ausreichend erholt hatte, konnte er gezielt Muskeln für die Rolle aufbauen. Bereits 2019 hatte McAvoy mit Men's Journal über seinen medizinischen Notfall gesprochen. Damals erklärte er, das Erlebnis habe ihn dazu gebracht, sein Verhältnis von Arbeit und Privatleben zu überdenken. Privat ist der Schauspieler mit Lisa Liberati verheiratet. Anfang 2026 machte er öffentlich, dass die beiden bereits einige Jahre zuvor heimlich ein gemeinsames Kind bekommen hatten.

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Getty Images Bei der Special Screening in Los Angeles: James McAvoy spricht über "California Schemin'"

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Getty Images James McAvoy, Schauspieler

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