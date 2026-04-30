James McAvoy denkt immer noch an Kritik für "X-Men"-Auftritt

James McAvoy (47) erinnert sich noch immer an eine ganz besondere Filmkritik – und zwar keine gute. Der Schauspieler, der 2011 im Blockbuster "X-Men: First Class" die Rolle des Professor Charles Xavier übernahm, sprach diese Woche im Podcast "The Romesh Ranganathan Show" offen darüber, wie ihn eine damalige Rezension bis heute beschäftigt. Trotz zahlreicher positiver Stimmen und sogar Nominierungen für Awards bleibt ihm aus all dem Feedback nur eines hängen: ein einziger abwertender Kommentar.

In dem besagten Verriss wurde James als "chubby", also dicklich, bezeichnet. Obwohl sich der Kommentar gar nicht in erster Linie auf seine schauspielerische Leistung bezog, traf er den Schauspieler hart. "Ich habe unglaubliche Kritiken bekommen, aber das Einzige, an das ich mich erinnere, ist diese eine schlechte Kritik. Ist das nicht verrückt?", so der 47-Jährige im Podcast. "Es hat mich getroffen, weil es persönlich war. Es war nicht mal eine besonders schlechte Bewertung meiner Leistung, aber ich wurde als Pummel-McAvoy beschrieben. Und das ist alles, woran ich mich von den Kritiken zu 'X-Men' erinnere." Nachdem James sich gegenüber der Öffentlichkeit dazu geäußert hatte, sprangen ihm seine Fans sofort zur Seite. In sozialen Netzwerken schrieb ein Nutzer: "Ein sehr seltsamer Kommentar, denn James McAvoy war nie dicklich. Schon gar nicht in 'X-Men: First Class'." Ein anderer User kommentierte: "Scheint ein bisschen unnötig."

Der gebürtige Glasgower spielte die Rolle des Professor Xavier in insgesamt vier Filmen der Reihe. Nach "X-Men: First Class" folgten "X-Men: Days of Future Past", "X-Men: Apocalypse" und "X-Men: Dark Phoenix". Besonders der vierte Teil der Reihe insgesamt, "Days of Future Past", war ein großer Kinoerfolg. Er gehörte zu den sechs meistgesehenen Filmen des Jahres 2014 und war der zweiterfolgreichste Film der gesamten X-Men-Reihe. "X-Men: First Class" selbst spielte weltweit rund 301.400.273 Euro ein.

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Getty Images James McAvoy beim Rome Film Festival 2025

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John Phillips / Getty Images James McAvoy in London

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Getty Images James McAvoy, Schauspieler