James McAvoy über tragische Entfremdung von seiner Familie

James McAvoy (46) hat vor wenigen Tagen mit einer überraschenden Enthüllung für Aufsehen gesorgt. Der schottische Schauspieler verriet in einem Interview mit dem Guardian, dass er neben seinem 15-jährigen Sohn Brendan aus der Ehe mit Anne-Marie Duff noch einen weiteren Sohn hat. Mit seiner Ehefrau Lisa Liberati hat der 55-Jährige einen vierjährigen Jungen, dessen Existenz er bislang geheim gehalten hatte. "Ein Kind mit 42 zu bekommen, ist auf jeden Fall in mancher Hinsicht einfacher. Ich mache mir weniger Sorgen. Ich bin etwas philosophischer", erklärte James. Gleichzeitig räumte er aber auch ein, dass es schwieriger sei, weil man älter und müder werde. Die Nachricht kam nicht nur für Fans überraschend, sondern wohl auch für seinen Halbbruder Donald, zu dem er keinen Kontakt haben soll.

Die Geschwister könnten unterschiedlicher nicht sein. Während James gerade seinen Regiedebütfilm "California Schemin'" bewirbt und eine erfolgreiche Karriere in Hollywood vorweisen kann, sitzt Donald im Gefängnis HMP Saughton in Edinburgh ein. Dem 36-Jährigen, der bereits mehr als 40 Vorstrafen hat, droht nun sogar eine lebenslange Haftstrafe, nachdem er einem Mithäftling mit einer Klinge das Gesicht verwundet hat. Bei einer Anhörung am High Court sahen Anwälte Aufnahmen der Tat vom 21. Oktober 2025. Donald bekannte sich schuldig. Ein Richter ordnete an, dass geprüft werden soll, ob eine lebenslange Einschränkung angemessen sei. Das Einzige, was die Brüder gemeinsam haben, ist ihr verstorbener Vater James Senior, ein ehemaliger Busfahrer und Bauarbeiter, der zu James jahrzehntelang keinen Kontakt hatte, ebenso wie zu Donald.

James war erst sieben Jahre alt, als sich seine Eltern trennten. Er wuchs bei seinen Großeltern mütterlicherseits in einem Sozialwohnungsviertel in Glasgow auf, während sein Vater mit seiner neuen Partnerin und Donald zusammenlebte. Mit zwölf Jahren brach James den Kontakt zu seinem Vater ab. Über die genauen Gründe wollte er nie sprechen und sagte lediglich: "Ich weiß, was passiert ist und was nicht passiert ist." Sein Vater versuchte 2006 öffentlich eine Versöhnung, nachdem James den Rising Star Award bei den BAFTAs gewonnen hatte, doch der Schauspieler ging nie darauf ein. James Senior starb später, ohne dass es zu einer Annäherung kam.

Anzeige Anzeige

Getty Images James McAvoy beim Rome Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Liberati und James McAvoy bei den BAFTA Film Awards 2025 in der Royal Festival Hall in London

Anzeige Anzeige

Getty Images James McAvoy, Schauspieler