Fake-Profil auf Instagram: Louis Ducruet warnt vor Betrügern

Für Louis Ducruet (33) sind es gerade unangenehme Stunden: Der Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco hat sich am Mittwoch auf Instagram mit einer dringenden Warnung an seine Follower gewandt, nachdem ein Betrüger offenbar ein privates Foto von ihm gestohlen und damit ein falsches Profil erstellt hat. Wie die dänische Zeitung B.T. berichtete, tauchte der Fake-Account unter dem Namen "Louis D." auf und zeigte neben dem Bild des Royals auch eine unbekannte Telefonnummer. In seiner Instagram-Story machte Louis sofort klar, dass von diesem Kontakt Vorsicht geboten ist und dass Fans aufmerksam sein sollen, falls sie über WhatsApp mit seinem Namen und Foto angeschrieben werden.

Louis veröffentlichte dazu einen Screenshot des Profils und schrieb laut B.T. deutlich: "Warnung! Diese Nummer wird für eine Imitation benutzt: Das ist NICHT meine Nummer." Außerdem erklärte er, dass die fragliche Telefonnummer auf WhatsApp genutzt werde. Seine Botschaft an die Community fiel deshalb entsprechend direkt aus: Die Follower sollten prüfen, ob das Konto oder die Nummer versuche, sie mit seinem Namen und seinem Bild zu kontaktieren. Wer hinter dem falschen Profil steckt, ist bislang nicht bekannt. Der Fall zeigt aber, dass auch Royals immer wieder Ziel solcher Maschen werden. Erst vor Kurzem sorgte bereits ein gefälschter Instagram-Account von Prinz Sverre Magnus für Schlagzeilen. Damals bestätigte der norwegische Hof gegenüber Dagbladet, dass es sich um ein Fake-Profil handelte und es an Meta gemeldet worden sei.

Trotz des Vorfalls teilt Louis online weiterhin regelmäßig Einblicke in sein Privatleben. Der Monegasse ist seit Juli 2019 mit Marie Ducruet verheiratet. Gemeinsam hat das Paar eine Tochter, Victoire, die im April 2023 zur Welt kam. Auf Instagram zeigt sich Louis immer wieder familiär und nahbar, besonders an der Seite seiner Frau und seines Kindes. Seine kleine Tochter bezeichnete er in der Vergangenheit laut Dagbladet sogar als "seine größte Freude im Leben". Gerade deshalb wirkt der aktuelle Missbrauch eines privaten Fotos besonders heikel, weil ausgerechnet ein persönlicher Moment für die falsche Identität eines Betrügers verwendet worden sein soll.

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Getty Images Louis Ducruet auf dem Monte Carlo TV Festival im Juni 2019

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Getty Images Louis Ducruet und seine Frau Marie Ducruet

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Getty Images Louis Ducruet mit seiner Mutter Prinzessin Stéphanie