Vier Kinder mit 24: Nara Smith wehrt sich gegen Kritiker

Nara Smith (25) muss sich immer wieder anhören, dass sie zu jung für eine so große Familie sei. Im Podcast "Aspire" hat die Influencerin jetzt klare Worte zu dieser Kritik gefunden und ihre frühe Familienplanung verteidigt. Mit 19 Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter, bei der Geburt ihres jüngsten Kindes war sie gerade erst 24 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (28) zieht sie heute vier Kinder groß: die Töchter Rumble Honey, Whimsy Lou und Fawnie Golden sowie Sohn Slim Easy. Die Älteste ist sechs Jahre alt, das Nesthäkchen gerade einmal eins. Bereuen tut die 25-Jährige nichts – im Gegenteil. "Es war die beste Entscheidung", stellte sie in dem Podcast klar. Für Nara kam der Nachwuchs zwar ungewöhnlich früh, aus ihrer Sicht aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie betonte, dass das Muttersein sie weder von ihren beruflichen Plänen abgehalten noch ihren Lebensweg negativ beeinflusst habe. Vielmehr sei die frühe Familiengründung für sie und Lucky eine bewusste gemeinsame Entscheidung gewesen.

Geprägt wurde ihr Wunsch nach Kindern in jungen Jahren offenbar von ihrem Vater. Der sei selbst erst mit 45 Jahren Vater geworden und habe ihr gegenüber offen zugegeben, dass er wegen seiner damaligen Energie lieber früher eine Familie gegründet hätte. Als sie dann Lucky kennenlernte, habe sich alles gefügt, denn auch er wollte früh Kinder. "Und ich könnte nicht dankbarer sein, denn ich glaube nicht, dass Kinder einen zurückhalten. Man muss einfach mehr planen, mehr organisieren und sich Hilfe holen, wenn man sie braucht", erklärte sie im Podcast. Auf ihre Karriere hätten die Kinder kaum Einfluss gehabt. Nur die finanziellen Folgen habe sie wegen ihres jungen Alters anfangs unterschätzt. Anfangs planten die beiden sogar sechs Kinder. Nach dem zweiten Nachwuchs erschien Nara diese Zahl jedoch zu hoch. Lucky wünschte sich noch ein drittes Kind, womit sie sich anfreunden konnte, da sie selbst mit zwei Geschwistern aufgewachsen war. Das vierte Baby war hingegen ungeplant. "Sie sollte eigentlich nicht hier sein, aber jetzt ist sie das kostbarste Wesen, und ich könnte mir mein Leben ohne sie nicht vorstellen", schwärmte Nara. Heute sei sie dankbar, arbeiten und für ihre Familie sorgen zu können.

Bekannt geworden ist Nara vor allem mit kurzen Kochvideos, in denen sie Gerichte aufwendig inszeniert und von Grund auf zubereitet. Neben ihrer Rolle als Mutter arbeitet sie weiterhin als Social-Media-Star und Model, auch ihr Mann Lucky steht als Model vor der Kamera. Wegen ihrer Koch- und Familieninhalte wird die Influencerin immer wieder als sogenannte "Tradwife" bezeichnet – ein Etikett, mit dem sie sich allerdings nicht identifizieren kann. Gegenüber Vanity Fair stellte sie damals klar, dass sie mit dieser Schublade nichts anfangen könne. "Ich habe nie ganz verstanden, woher dieser Begriff kommt, denn ich weiß nicht, was an unserem Leben traditionell sein soll", sagte sie. Und sie betonte: "Ich bin eine berufstätige Vollzeitmutter. Ich arbeite, und Lucky auch. Es ist eine moderne Beziehung." Aus ihrer Sicht lag das Missverständnis auch daran, dass ihre Fans im Netz nur einen winzigen Ausschnitt ihres Alltags zu sehen bekamen. "Du siehst nicht, wie ich ins Flugzeug steige, nach New York fliege, model, zurückkomme – all das mit einem Neugeborenen – Rechnungen bezahle, Content drehe, meine Kinder anziehe", erklärte sie.

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Getty Images Nara Smith bei einem Event von Tiffany & Co. in New York im April 2026

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Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith und Nara Pellman mit ihrem Baby Rumble Honey, November 2020

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Getty Images Lucky Blue und Nara Smith im Oktober 2024