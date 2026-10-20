Nara Smith erfüllt sich mit "Homemade" ihren Traum

Nara Smith (25) hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Die Influencerin, die mit ihren aufwendigen Kochvideos auf TikTok Millionen Menschen begeistert, hat jetzt ihr erstes eigenes Kochbuch veröffentlicht. Das Werk trägt den Titel "Homemade" und ist ab sofort erhältlich. Auf TikTok, wo ihr mittlerweile mehr als 12,6 Millionen Menschen folgen, präsentierte die vierfache Mutter stolz das fertige Buch. Das Video nahm sie am Flughafen auf, während sie sich gerade auf den Weg nach Chicago machte, um dort ihre Buchtour zu beginnen. Für Nara geht mit der Veröffentlichung ein großer Traum in Erfüllung, an dem sie rund zwei Jahre lang gearbeitet hat. "Dieses Buch war wirklich eine Herzensangelegenheit", schwärmte die Social-Media-Bekanntheit in ihrem Clip. Anschließend blätterte sie durch die Seiten und gewährte ihren Fans erste Einblicke in die verschiedenen Rezepte und persönlichen Geschichten.

In "Homemade" finden sich zahlreiche Gerichte, die für Nara eine besondere Bedeutung haben. Dazu gehören Rezepte aus ihrer Kindheit in Deutschland, Kreationen für ihren Ehemann Lucky Blue Smith (28) sowie Speisen, die sich ihre Follower immer wieder gewünscht hatten. Unter anderem zeigt die Influencerin, wie man deutsche Brezeln, Käsecracker und eine schnelle Sauerteigvariante ohne Starter selbst zubereiten kann. Auch Salate, Desserts und weitere hausgemachte Leckereien haben ihren Platz in dem Kochbuch gefunden. Zu Naras persönlichen Favoriten zählt eine Pavlova-Eistorte. Neben den Rezepten gewährt die vierfache Mutter ihren Lesern auch sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. So spricht sie in der Einleitung über ihre Autoimmunerkrankung und darüber, welchen Einfluss diese auf ihren bisherigen Lebensweg hatte. Außerdem findet sich am Anfang des Buches ein Foto, das ursprünglich für das Cover vorgesehen war. Weitere Hintergründe zur Entstehung von "Homemade" möchte Nara demnächst in einem YouTube-Vlog verraten. Ihre Fans zeigen sich in den TikTok-Kommentaren bereits begeistert von ihrem neuen Karriereschritt.

Bis zur Veröffentlichung war es für Nara allerdings ein langer Weg. Zwei Jahre lang schrieb sie an dem Buch und testete ihre Rezepte immer wieder, damit auch Menschen mit wenig Kocherfahrung die Gerichte problemlos nachmachen können. Während einige Kreationen direkt gelangen, stellten die Backrezepte sie insbesondere vor größere Herausforderungen. Vor allem das Sandwichbrot musste die Influencerin mehrfach zubereiten, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war. Besonders emotional wird es in der Widmung, die Nara ihrer Familie, ihren Freunden und vor allem ihrem jüngeren Ich gewidmet hat. Damit erinnert sie an die großen Träume, die sie früher hatte, ohne zu wissen, dass diese eines Tages tatsächlich in Erfüllung gehen würden. Gleichzeitig möchte die vierfache Mutter andere Menschen dazu ermutigen, ihre eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Bekannt geworden war Nara vor allem durch ihre viralen TikTok-Videos, in denen sie selbst alltägliche Lebensmittel wie Käse oder Frühstückscerealien von Grund auf zubereitet.

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Getty Images Nara Smith bei einem Event von Tiffany & Co. in New York im April 2026

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Instagram / naraaziza Nara Smith, April 2025

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Getty Images Nara Smith, 2024