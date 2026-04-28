Eine Tradwife? Nara Smith klärt auf, wie modern ihre Ehe ist

Nara Smith (24) ist genervt von einem Label, das ihr immer wieder angeheftet wird: das der "Tradwife". Gegenüber Vanity Fair spricht die Social-Media-Persönlichkeit über ihr Leben zu Hause, ihre Ehe mit Lucky Blue Smith (27) und darüber, warum sie mit der Zuschreibung nichts anfangen kann. Der Anlass für das Interview war ihr erstes Kochbuch "Homemade", das bald erscheinen soll und neben ihren viralen Rezepten auch Gerichte aus ihrer Kindheit in Deutschland sowie Familienrezepte enthält. "Ich habe nie ganz verstanden, woher dieser Begriff kommt, denn ich weiß nicht, was an unserem Leben traditionell sein soll", so Nara in dem Interview. Und weiter: "Ich bin eine berufstätige Vollzeitmutter. Ich arbeite, und Lucky auch. Es ist eine moderne Beziehung."

Die Influencerin und das Model räumt zwar ein, dass ihre zahlreichen Kochvideos dazu beigetragen haben könnten, dass dieses Bild von ihr entstanden ist – richtig findet sie die Einschätzung aber nicht. "Kochen ist meine Liebessprache. Es ist ein Hobby von mir und es ist mein Beruf. Es ist nichts, wozu ich verdammt bin", betont sie gegenüber dem Magazin. Dabei macht sie deutlich, dass ihre Follower in den sozialen Medien nur einen kleinen Ausschnitt ihres Lebens sehen. "Du siehst nicht, wie ich ins Flugzeug steige, nach New York fliege, model, zurückkomme – all das mit einem Neugeborenen – Rechnungen bezahle, Content drehe, meine Kinder anziehe", erklärt sie und ergänzt: "In eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden, nur weil die Leute denken, dass ich schuften muss, ist so seltsam für mich."

Es ist nicht das erste Mal, dass Nara das Tradwife-Label von sich weist. Schon in einem Interview mit Harper's Bazaar im August 2024 hatte sie sich klar als "berufstätige Mutter" bezeichnet und betont, dass ihr Content im Netz "wirklich nicht so tiefgründig" sei, wie manche glaubten. Die 24-Jährige ist mit Lucky Blue, mit dem sie vier Kinder hat, verheiratet. Die gemeinsamen Kinder heißen Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou und Fawnie Golden, die im September 2025 zur Welt kam.

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Getty Images Nara Smith, 2024

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Getty Images Nara Smith mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith, 2025

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Getty Images Nara Smith, Oktober 2024