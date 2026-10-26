Fans rätseln: Wo steckt Nara Smiths Ehemann Lucky?

Unter den TikTok-Videos von Nara Smith (25) häuft sich derzeit immer wieder dieselbe Frage: Wo ist eigentlich Lucky Blue Smith (28)? Die Contentcreatorin nimmt ihre Community aktuell mit auf die Tour zu ihrem ersten Kochbuch "Homemade" und teilt fleißig Eindrücke von der Veröffentlichung. Dabei fällt zahlreichen Zuschauern auf TikTok auf, dass ihr Ehemann in den vergangenen Clips kaum noch zu sehen war. In den Kommentarspalten häufen sich deshalb nicht nur die Nachfragen nach dem Model, sondern auch Spekulationen über den Beziehungsstatus des Paares. Während einige Follower offen nach dem Beziehungsstatus von Nara und Lucky fragen, möchten andere wissen, wann der Familienvater zuletzt in ihren Videos zu sehen war. Die vierfache Mutter hat sich zu den Spekulationen bisher nicht geäußert. Weder in ihren Clips noch in den Kommentarspalten nahm sie bislang Stellung zu den Trennungsgerüchten.

Die Fragen beschränken sich längst nicht mehr auf einen einzelnen Beitrag. Unter einem Werbevideo, das Nara Anfang Oktober veröffentlichte, schrieb eine Nutzerin auf TikTok: "Wo ist Lucky? Das letzte Video, in dem ich ihn mit dir gesehen habe, war im Mai." Eine andere wurde noch deutlicher und kommentierte: "Mädchen, sie sagen, du seist Single." Auch unter weiteren Clips tauchen ähnliche Nachrichten auf. "Seid du und Lucky nicht mehr zusammen???", wollte ein Fan wissen. Ein weiterer schrieb: "Wo ist Lucky??? Ich habe ihn in letzter Zeit nicht gesehen." Doch längst nicht alle Follower beteiligen sich an den Spekulationen, wie The Blast berichtet. Viele stellen sich hinter Nara und machen deutlich, dass die Influencerin ihr Privatleben nicht öffentlich erklären muss und selbst entscheiden kann, ob sie sich zu den Gerüchten äußert. Bestätigte Anzeichen für eine mögliche Trennung gibt es bislang nicht.

Nara und Lucky sind verheiratet und Eltern von vier gemeinsamen Kindern. Auf TikTok nahm die Influencerin ihre Community regelmäßig mit durch ihren Alltag. Neben aufwendig produzierten Kochvideos teilte sie dort auch Modeinhalte und private Einblicke in ihr Familienleben. In jüngster Zeit rückte jedoch vor allem ihr erstes Kochbuch "Homemade" in den Fokus. Darin versammelt sie Gerichte aus ihrer Kindheit in Deutschland, Rezepte, die sich ihr Mann gewünscht hat, sowie Ideen, die aus ihrer Community stammen. Nach eigenen Angaben arbeitete sie rund zwei Jahre an dem Projekt. Kurz nach der Veröffentlichung gab es dann einen besonderen Moment: Unter Tränen erfuhr die Autorin, dass es "Homemade" auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft hat. Die Buchtour bestimmt seitdem große Teile ihres Contents – und sorgt gleichzeitig dafür, dass ihren Fans die Abwesenheit von Lucky umso stärker auffällt.

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Getty Images Nara Smith bei der "A Night Of Extra" Beauty Evening im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, 20. März 2026

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Instagram / luckybsmith Lucky Blue und Nara Smith im Juni 2025

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Model und Influencerin