Bei Nara Smith (25) zu Hause soll in diesem Jahr zum ersten Mal richtige Weihnachtsstimmung einziehen. Die Influencerin will ihr Familienheim für das Fest 2026 festlich schmücken, und das ist für sie eine echte Premiere. "Ich glaube, ich werde für Weihnachten dekorieren, was ich vorher noch nie wirklich gemacht habe", verriet sie gegenüber E! News. Das Interview gab sie am Rande der von Paul Mitchell präsentierten Baby2Baby-Gala. Doch nicht nur die Dekoration soll in diesem Jahr für Weihnachtsstimmung sorgen: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (28) und den vier Kindern Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou und Fawnie Golden möchte die in Deutschland aufgewachsene Nara auch verschiedene Weihnachtstraditionen aus ihrer Heimat aufleben lassen. Welche Traditionen genau auf dem Programm stehen, ließ sie zwar offen. Sie erklärte aber, warum ihr das Thema so am Herzen liegt: "Ich komme aus Deutschland, deshalb ist es mir wirklich wichtig, all das einzubeziehen und die Kinder damit aufwachsen zu lassen."

Auch in der Küche bleibt Nara zur Weihnachtszeit ihrer Leidenschaft fürs Selbermachen treu. Für die Feiertage tüftelt das Model derzeit an einer ganz eigenen Kreation. "Ich entwickle gerade ein Marshmallow-Heißeschokoladen-Plätzchen", erzählte die vierfache Mutter im Interview mit E! News. Ganz allgemein dürfen bei ihr in der festlichen Zeit "viele Plätzchen" nicht fehlen. Damit greift sie einen Brauch auf, der in vielen deutschen Haushalten fest zur Adventszeit gehört: das Plätzchenbacken. Bei der Baby2Baby-Gala stimmten sich Nara und Lucky außerdem mit einem wohltätigen Engagement auf die besinnliche Zeit ein. Die gemeinnützige Organisation unterstützt bedürftige Babys und Familien mit wichtigen Alltagsgegenständen. Als Eltern von vier gemeinsamen Kindern könnten Nara und Lucky gut nachempfinden, wie schwierig es sein müsse, wenn es bereits an den grundlegendsten Dingen fehle.

Für Nara stand schon lange fest, dass sie in jungen Jahren Mutter werden wollte. Im Podcast "Aspire" erzählte sie, dass die Erfahrungen ihres Vaters sie in diesem Wunsch bestärkt hätten. "Ich wollte jünger Kinder bekommen. Ich wusste nicht, wie jung, aber ich wusste, dass ich keine alte Mutter sein wollte", erklärte sie dort. Eigentlich hatte Nara drei Kinder vorgesehen. Da sie selbst mit zwei Geschwistern aufgewachsen ist, erschien ihr diese Familiengröße ideal. Mit der Geburt von Töchterchen Fawnie Golden kam schließlich überraschend noch ein viertes Kind hinzu. Neben dem Familienalltag und ihren viralen Videos, in denen sie Lebensmittel aufwendig selbst herstellt, erweitert sie derzeit auch ihr berufliches Profil. Im Amazon-MGM-Thriller "The Tyrant" übernimmt sie eine Rolle an der Seite von Charlize Theron (51), Julia Garner (32) und Demi Moore (64). Der Film spielt in der Fine-Dining-Szene von New York.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nara Smith besucht die Baby2Baby-Gala 2026 im Pacific Design Center in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucky Blue Smith und Nara Smith bei der Baby2Baby-Gala 2026

Anzeige Anzeige