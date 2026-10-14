Bernhard Brink sagt "Schlagerbooom" wegen privatem Termin ab

Schlechte Nachrichten für die Fans von Bernhard Brink (74): Der Schlagersänger wird beim großen Jubiläum von "Schlagerbooom" überraschend fehlen. Wie Schlagerprofis berichtet, hat der Musiker seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Dahinter soll ein dringender privater Termin stecken, über den bislang keine weiteren Details bekannt sind. Besonders schade für die Zuschauer: Bernhard hätte bei der Show gemeinsam mit Sonia Liebing (37) sein neues Duett "Du kannst es immer noch" erstmals live präsentieren sollen. Aus der geplanten Premiere wird nun allerdings nichts. Ob die beiden ihren gemeinsamen Auftritt zu einem späteren Zeitpunkt nachholen werden, steht noch nicht fest. Die Jubiläumsausgabe mit Moderator Florian Silbereisen (45) findet am Samstag, 17. Oktober 2026, in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Ab 20.15 Uhr wird die Veranstaltung live im Ersten, auf ORF 2 und im Stream bei Joyn übertragen.

Trotz der Absage dürfen sich die Schlagerfans auf ein hochkarätiges Programm freuen. Unter dem Motto "10 Jahre Schlagerbooom: Alles funkelt! Alles glitzert!" feiert die beliebte Musikshow ihr zehnjähriges Bestehen. Dafür hat sich eine ganze Reihe prominenter Gäste angekündigt, darunter Helene Fischer (42), Andrea Berg (60), Roland Kaiser (74), Maite Kelly (46), Howard Carpendale (80), Kerstin Ott (44), Andreas Gabalier (41) und DJ Ötzi (55). Auch Dieter Bohlen (72), Blümchen (46), Santiano sowie Unheilig mit dem Grafen sollen auf der Bühne stehen. Für zusätzliche Unterhaltung und den einen oder anderen Lacher ist außerdem Cindy aus Marzahn (54) eingeplant. Seit der ersten Ausgabe ist die Dortmunder Westfalenhalle die Heimat des Formats, das regelmäßig bekannte Künstler aus der Schlager-, Pop- und Unterhaltungswelt zusammenbringt.

Während Sonia Liebing durch Bernhards Absage auf die gemeinsame Songpremiere verzichten muss, dürfen sich die Zuschauer auf ein anderes besonderes Wiedersehen freuen. Mit Helene steht ausgerechnet die Ex-Partnerin von Moderator Florian Silbereisen auf der Gästeliste. Die Schlagersängerin reist nach dem Abschluss ihrer "360° Stadion Tour" nach Dortmund. Zuletzt hatte sie mit dem Lied "An meiner Seite", das sie ihrem Ehemann Thomas widmete, für einen emotionalen Moment gesorgt. Auch für Howard ist es derzeit eine besondere Zeit. Der Musiker befindet sich auf Abschiedstournee und stand dabei erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Wayne Carpendale (49) auf der Bühne. Die Jubiläumsshow findet trotz des kurzfristigen Ausfalls mit zahlreichen Größen der Schlagerwelt statt.

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Getty Images Bernhard Brink, Schlagersänger

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Imago Sonia Liebing, April 2025