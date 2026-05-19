"Danke für die Zeit": Bernhard Brink verkündet Abschiedstour

Für Schlagerstar Bernhard Brink (74) steht ein Jahr voller bedeutender Meilensteine bevor: 2027 feiert er nicht nur seinen 75. Geburtstag und sein 55-jähriges Bühnenjubiläum, sondern auch Rubinhochzeit mit seiner Frau Ute – 40 gemeinsame Ehejahre. Doch auf einer Pressekonferenz in Berlin überraschte der Schlagertitan nun mit einer emotionalen Ankündigung, die seine Fangemeinde aufwühlt: Bernhard kündigt oe24.at zufolge eine große Abschiedstournee an. Unter dem Titel "Danke für die Zeit" will er sich damit von der großen Bühne in der gewohnten Form verabschieden – und das, so versprach er seinen Fans, "wird es in dieser Form so nicht noch einmal geben."

Den Anstoß für diesen Entschluss gab laut eigener Aussage eine nachdenkliche Phase kurz nach seinem 74. Geburtstag. Der Verlust von Menschen aus seinem engsten Umfeld habe ihn dazu gebracht, sich intensiv mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. "Viele Kollegen sind von uns gegangen, viele Leute aus dem Umfeld sind nicht mehr da. Wo man dann auch sagt, du bist ja auch schon 74. Das Leben ist nicht endlos", erklärte er offen gegenüber den Medienvertretern. Gleichzeitig blickte er mit tiefer Dankbarkeit auf seine jahrzehntelange Karriere zurück: "Ich sitze hier voller Demut, dass ich das alles erleben durfte, das konnte keiner ahnen. Das haben meine Eltern niemals geglaubt, dass das so überhaupt passiert."

Für Schlagerfans gibt es allerdings auch eine gute Nachricht: Ein endgültiges Karriereende ist mit der Abschiedstournee nicht gemeint. Bernhard stellt klar, dass er dem Musikgeschäft nicht vollständig den Rücken kehren wird. "Ich werde weiter Musik machen. Ich werde weiterhin Auftritte machen, aber eine Tournee wird es in der Form nicht mehr geben." Es sind also lediglich die kräftezehrenden, langen Konzerttourneen am Stück, die er künftig hinter sich lassen möchte. Einzelne Shows und neue Songs soll es weiterhin geben.

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Getty Images Bernhard Brink, Schlagersänger

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Getty Images Bernhard Brink, Musiker

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Getty Images Bernhard Brink, Sänger