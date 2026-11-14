Berlin enttäuscht ihn: Bernhard Brink zieht nach Mallorca

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute wagt Bernhard Brink (74) einen Neuanfang auf Mallorca. Ausschlaggebend für diesen großen Schritt war unter anderem Utes lang gehegter Wunsch, ihren Lebensmittelpunkt auf die Baleareninsel zu verlegen. Wie das Mallorca Magazin berichtet, hat das Paar in Bendinat bereits das passende Zuhause gefunden und dort eine Eigentumswohnung erworben. Das neue Zuhause bietet rund 150 Quadratmeter Wohnfläche und einen Blick aufs Meer. Auch die Lage passt: Sowohl der Flughafen als auch die Altstadt sind jeweils nur etwa 15 Minuten entfernt. Für den Schlagersänger und seine Frau ist die Insel genau der richtige Ort für einen gemeinsamen Neuanfang. Mallorca sei für die beiden "ein Paradies". Ganz verabschieden wollen sich die zwei von der Hauptstadt allerdings nicht. Ihr Penthouse im Berliner Stadtteil Grunewald soll weiterhin in ihrem Besitz bleiben.

Für Bernhard bedeutet der Ortswechsel eine besonders große Veränderung, schließlich lebte er mehr als fünf Jahrzehnte lang in Berlin. Neben Utes Wunsch nach dem Leben auf der Insel gab für ihn auch die Entwicklung der Hauptstadt den Ausschlag für diesen Schritt. "Politisch und gesellschaftlich erschreckt mich die Entwicklung in Berlin zunehmend immer mehr", erklärte er gegenüber dem Mallorca Magazin. Und weiter: "Das ist nicht mehr mein Berlin, in das ich Anfang der 1970er-Jahre gezogen bin." Auf Mallorca haben die Eheleute bereits konkrete Pläne. Sie wollen ihren Alltag aktiv gestalten, Golf und Tennis spielen und zusammen Spanisch lernen. Dabei ist es den beiden wichtig, sich wirklich auf die Menschen und die Kultur der Insel einzulassen. "Wir möchten nicht die typischen Deutschen sein, die hier nur ihr eigenes Ding machen", stellte der Musiker klar. "Wir möchten an dieser schönen Kultur teilhaben – und einen Beitrag zum Miteinander leisten", fügte er hinzu.

Doch nicht nur wegen des Umzugs blicken Bernhard und Ute einer ereignisreichen Zeit entgegen: 2027 feiert das Paar nach 40 gemeinsamen Ehejahren seine Rubinhochzeit. Darüber hinaus stehen für den Schlagersänger in diesem Jahr gleich zwei weitere runde Meilensteine an – sein 75. Geburtstag sowie sein 55-jähriges Bühnenjubiläum. Passend dazu plant er für 2027 seine große Abschiedstournee mit dem Titel "Danke für die Zeit". Im Anschluss möchte Bernhard nur noch vereinzelt ausgewählte Konzerte spielen. Ein komplettes Karriereende soll der Rückzug von großen Tourneen aber nicht bedeuten, wie der Schlagerstar selbst klarstellte. Die Musik bleibt also auch nach dem privaten Neustart auf Mallorca ein Teil seines Lebens. Seine Fans dürfen sich damit auch in Zukunft auf einzelne Auftritte des Sängers freuen, während er gemeinsam mit Ute den Alltag auf der Insel genießt.

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Michael Gruber / Getty Images Bernhard Brink, Sänger

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Getty Images Bernhard Brink, Schlagersänger

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