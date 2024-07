Schlagerstar Bernhard Brink schießt gegen Castingshows!

Bernhard Brink (72) steht seit Jahren als erfolgreicher Schlagersänger im Rampenlicht. Als er vor mehreren Jahrzehnten berühmt wurde, gab es noch keine Castingshows, die Musikern zum Durchbruch verhelfen. Er habe es aus eigener Kraft geschafft, doch genau das sei heute so schwierig, wie er nun im Podcast "Aber bitte mit Schlager" kritisiert: "Wenn ich jung wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, ich stelle mich dem Bohlen (70). Da würde ich dann zu DSDS gehen, weil es keine andere Chance gibt." Trotzdem seien die Karrieren der Castingshow-Teilnehmer nicht von langer Dauer: "Guck dir an, was da für gute Talente sind bei The Voice of Germany oder DSDS, die einfach benutzt werden für eine kurze Zeit, dann werden sie weggeworfen. Das finde ich manchmal sehr schade."

Talente hätten es heutzutage sehr schwer, erfolgreich zu sein. "Es ist ganz schwierig geworden für einen Newcomer, noch mal richtige Zeichen zu setzen", bemängelt Bernhard und bestimmt zugleich den Grund: "Es gibt natürlich eine Subkultur am Ballermann, da geht es mehr ums Ausziehen als um Musik."

Auch mit 72 Jahren steht der Musiker noch regelmäßig auf der Bühne und performt seine Songs. Damit soll auch noch lange nicht Schluss sein, wie er weiter in dem Podcast verrät: "Ich kann da wirklich allen nur drohen, die mich nicht so mögen: Ich mache noch ein bisschen weiter, mir macht das alles noch Spaß." Obwohl seine Leidenschaft für den Beruf etwas nachgelassen habe, bleibe Bernhard "dankbar" für seinen bisherigen Erfolg.

Getty Images Bernhard Brink, Musiker

Getty Images Bernhard Brink, Schlagersänger

