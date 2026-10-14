Eva Mendes schwärmt plötzlich öffentlich von Ryan Gosling

Eva Mendes (52) schwärmt derzeit öffentlich von ihrem langjährigen Partner Ryan Gosling (45) – und findet dabei besonders liebevolle Worte. Auf Instagram kommentierte die Schauspielerin einen Clip, der den Hollywoodstar bei der New Yorker Premiere seines Films "Project Hail Mary" zeigt. Das Video war mit dem Salt-N-Pepa-Hit "Whatta Man" unterlegt, dem Eva offenbar nur zustimmen konnte. "Das ist wunderschön. Ich stimme zu! Und Mädels, ich sage euch: Er ist der unglaublichste Partner und Vater. Ich liebe es, das alle wissen zu lassen. Er übertrifft einfach alles!", schrieb sie begeistert. Erst kurz zuvor hatte das sonst eher zurückhaltende Paar mit einem gemeinsamen Fernsehauftritt für Aufsehen gesorgt. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zeigten sich die beiden überraschend zusammen, hielten vor laufenden Kameras Händchen und tauschten sogar einen Kuss aus. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt im Showgeschäft seit dem South by Southwest Festival 2015 – eine seltene Gelegenheit, die beiden Seite an Seite zu erleben.

Hinter dem überraschenden Besuch von Eva in der Talkshow steckte eine besondere Geburtstagsüberraschung. Die Schauspielerin feierte ihren 52. Geburtstag, während Ryan eigentlich zu Gast war, um seinen neuen Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" vorzustellen. Gemeinsam mit Moderator Jimmy Fallon hatte er jedoch eine besondere Aktion für seine Partnerin organisiert. Das Studiopublikum bestand aus Lehrkräften, und eine Highschool-Marchingband spielte zu Evas Ehren "Happy Birthday". Bereits zuvor hatte ein Einspieler für Unterhaltung gesorgt, in dem die Sprachassistenz Alexa nicht nur Ryans Film, sondern auch Eva überschwänglich lobte. "Diese Eva Mendes ist großartig, oder?", scherzte der Schauspieler daraufhin. Als Alexa anschließend ihre schauspielerische Vielseitigkeit und ihren Rückzug aus Hollywood zugunsten der Familie hervorhob, erklärte Ryan zustimmend: "Dem könnte ich nicht mehr zustimmen." Auch bei seinem inzwischen vierten Auftritt als Gastgeber von "Saturday Night Live" ließ er es sich nicht nehmen, seiner Familie liebevolle Grüße zu schicken. "Alles Gute zum Geburtstag, Eva!" und "Ama, Ezzy, ich liebe euch!", rief er seinen Liebsten zu.

Ryan und Eva lernten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film "The Place Beyond the Pines" kennen. Seit dessen Kinostart im Jahr 2013 haben sie bei keiner Filmpremiere mehr zusammen für die Fotografen posiert. Selbst beim South by Southwest Festival 2015 traten sie während einer Fragerunde nicht direkt nebeneinander auf. Besonders ihre beiden Töchter Esmeralda und Amada schützen die Schauspieler konsequent vor der Öffentlichkeit. Fotos der Mädchen veröffentlichen sie grundsätzlich nicht in den sozialen Medien. Bereits 2020 erklärte Eva auf Instagram: "Ich hatte schon immer eine klare Grenze, wenn es um meinen Mann und meine Kinder geht." Solange ihre Töchter nicht alt genug seien, um selbst bewusst einer Veröffentlichung zuzustimmen, wolle sie keine Bilder von ihnen teilen. Auch ihre Beziehung halte sie lieber aus dem Rampenlicht. "Für uns funktioniert es einfach so, privat zu bleiben", betonte sie damals. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde die vierköpfige Familie dennoch gemeinsam gesichtet. Anschließend bedankte sich Eva ausdrücklich bei NBC Olympics dafür, dass ihre Töchter bei der Berichterstattung nicht gezeigt worden waren.

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

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Dave Allocca/ Startraks Photo / ActionPress Ryan Gosling und Eva Mendes bei einer Premiere

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Getty Images Schauspieler Eva Mendes und Ryan Gosling bei den Olympischen Spielen 2024