Ryan Gosling besucht mit seiner Familie Olympia in Paris

Ryan Gosling (43) und Eva Mendes (50) strahlten am Sonntag bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen in Paris, wo sie mit ihren beiden Töchtern Esmeralda und Amada einen Familientag verbrachten. Gut gelaunt und stilvoll gekleidet zog das Hollywood-Paar alle Blicke auf sich, als es seine Plätze beim Dressurreiten im Chateau de Versailles einnahm, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Während Ryan im lässigen Look mit rotem Karoshirt und Sonnenbrille auftrat, überzeugte Eva stilbewusst in einer einseitigen, dunkelblauen Bluse und Sonnenhut.

Auch andere Prominente ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Der britische Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (39), gekleidet in einem weißen Hoodie und schwarzen Sonnenhut, schaute sich das Fechten an. In seiner Begleitung waren Schauspielerin Nina Dobrev (35) und ihr Partner Shaun White (37) sowie Rapper Snoop Dogg (52), der sich in eine amerikanische Flagge hüllte.

Inmitten der Olympia-Aufregung gibt es auch Neuigkeiten von Ryan und Eva abseits der Spiele. Der Barbie-Star heizt seit geraumer Zeit Gerüchte über einen Umzug nach London an, nachdem er in Barnes nach Häusern gesucht haben soll. Insidern des Magazins The Sun zufolge soll das Paar anstreben, seine Kinder abseits von Hollywood großzuziehen.

Mickael Chavet/ZUMA Press Wire Nina Dobrev und Shaun White bei Olympia 2024

Aissaoui Nacer / BACKGRID Ryan Gosling mit seiner Tochter in Paris 2024

