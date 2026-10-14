Leonardo DiCaprio zeigt seinen "Vaterkörper" am Strand

Leonardo DiCaprio (51) macht derzeit Urlaub auf Hawaii – und neue Aufnahmen vom Strand sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Der Schauspieler wurde dort mit freiem Oberkörper am Meer abgelichtet und wirkte dabei ausgesprochen entspannt. An seiner Seite: seine Freundin Vittoria Ceretti (28), mit der er die gemeinsame Auszeit am Wasser genoss. The Sun bezeichnete die lässige Figur des Hollywoodstars auf den Bildern, die der britischen Zeitung vorliegen, kurzerhand als "Dad Bod". Obwohl die Strandfotos im Netz die Runde machen, schweigt der Oscar-Gewinner bislang zu den Aufnahmen. Für ihn selbst war es vermutlich einfach ein ganz gewöhnlicher Tag am Meer – selbst wenn die Paparazzi mal wieder auf der Lauer lagen. Es überrascht nicht, dass Leonardo seine Urlaube am liebsten ganz entspannt und ohne großen Presserummel genießt, da er sich ohnehin nur höchst selten zu seinem Privatleben äußert.

Dieser lockere Look ist bei dem Schauspieler allerdings nichts Neues. Schon seit Längerem pfeift Leonardo auf ein definiertes Sixpack oder muskulöse Arme und setzt stattdessen lieber auf eine gemütliche Figur – vor Kurzem zeigte er sich allerdings noch mit einer deutlich schlankeren Optik. Dennoch hat er schon früher offen zugegeben, dass er absolut kein Fitness-Fan ist. Laut Page Six soll er 2017 auf einer Party vor Models sogar scherzhaft damit geprahlt haben, keinen Sport zu machen. Nach seinem 50. Geburtstag verriet der Hollywood-Star außerdem, dass er im Job künftig einen Gang zurückschalten möchte, ohne sich jedoch ganz von der Leinwand zu verabschieden. "Ich mache ein bisschen langsamer", erklärte er gegenüber People. Mit Blick auf neue Projekte schob er jedoch nach: "Wenn sich diese Möglichkeiten ergeben, kann ich nicht Nein sagen." Über sein Alter scherzte er, er sei im vergangenen Jahr "emotional 35" geworden. Mit den Jahren sei bei ihm aber auch der Wunsch gewachsen, ehrlicher zu sein und seine Zeit nicht zu verschwenden.

Leonardo und das italienische Model werden seit August 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Damals waren die beiden gemeinsam beim Eisessen in Santa Barbara gesichtet worden. Ihre Beziehung halten sie seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im vergangenen Jahr sprach Vittoria gegenüber Vogue France über die Schattenseiten einer Partnerschaft mit einer berühmteren Person: "Sobald man mit jemandem zusammen ist, der eine größere Anhängerschaft hat als man selbst, wird man zur 'Freundin von' – oder eben zum 'Freund von'. Und das kann extrem nervig sein." Weiter führte sie aus: "Es ist also nicht schön, das Gefühl zu haben, dass man nicht lieben kann, wen man will, nur wegen der Etiketten, die andere einem aufdrücken müssen." Wer der Mann an ihrer Seite ist, behielt das Model für sich. Sie verriet lediglich, dass das erste Treffen der beiden in Mailand stattfand. In dem Gespräch schwärmte sie außerdem von Leonardos Megaerfolg "Titanic" und nannte das Werk einen "ikonischen Film".

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Film Awards 2026

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Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026

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Spread Pictures/MEGA, Spread Pictures/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti