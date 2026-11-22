Leonardo DiCaprios (52) 52. Geburtstag sorgt für mächtig Wirbel – allerdings nicht nur wegen seiner prominenten Gäste. US-Moderatorin Megyn Kelly (56) hat sich in ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show" über die Feier des Hollywoodstars empört. Besonders ein Video, auf dem zahlreiche junge Frauen aus einem weißen Kleinbus steigen und zur Party gehen, brachte die 56-Jährige auf die Palme. Gegenüber ihrem Gesprächspartner Dr. Drew Pinsky (68) verglich sie die Gruppe mit einem "Harem". Die Frauen hätten auffällig kurze Kleider getragen und seien ihrer Meinung nach hauptsächlich zur Unterhaltung der männlichen Gäste erschienen. Dabei räumte Megyn selbst ein, die genauen Hintergründe ihres Besuchs nicht zu kennen. Trotzdem ließ sie keinen Zweifel daran, wie abstoßend sie das vermeintliche Schauspiel fand.

Doch bei ihrer Kritik an der Geburtstagssause beließ es Megyn nicht. Sie nahm auch Leonardos Aussehen gnadenlos auseinander. Dafür präsentierte die Moderatorin ein oberkörperfreies Foto des Schauspielers, das während eines Aufenthalts auf Hawaii entstanden war. Ihr vernichtendes Urteil: "Er ist ein fetter, aufgedunsener, ungepflegter, widerlicher Widerling." Früher sei der Oscarpreisträger ausgesprochen attraktiv gewesen, inzwischen habe er sich ihrer Ansicht nach völlig gehen lassen. Besonders empörte sie der vermeintliche Widerspruch zwischen seinem eigenen Körper und dem Aussehen der Frauen auf seiner Feier. Während Leonardo sich offenbar keinerlei Gedanken über seine Figur machen müsse, würden von seinen weiblichen Begleiterinnen makellose Körper erwartet. Megyn bezeichnete die jungen Partygäste sogar als austauschbare Dekoration.

Dabei hatte Leonardo zu seinem Ehrentag jede Menge bekannte Gesichter eingeladen. Unter anderem feierten Tobey Maguire (51), Al Pacino (86), Rapper 50 Cent (51), Orlando Bloom (49) und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (54) mit ihm. Auch seine 28-jährige Freundin Vittoria Ceretti (28) war dabei. Gerade Justin bekam von Megyn ebenfalls sein Fett weg. Sie warf ihm vor, öffentlich für Frauenrechte einzutreten, während er sich auf einer solchen Veranstaltung amüsiere. "All diese Heuchler wie Trudeau, die uns glauben machen wollen, dass es ihnen um die Stärkung von Frauen und ihren Schutz geht, waren dort. Ich bin sicher, dass er jede Einzelne angestarrt hat." Auch Leonardos Liebesleben nahm die Kommentatorin ins Visier. Dass der Schauspieler bislang weder geheiratet noch Kinder bekommen hat und regelmäßig mit deutlich jüngeren Frauen in Verbindung gebracht wird, scheint ihr besonders zu missfallen. "Es ist nicht illegal, es ist einfach widerlich", lautete ihre abschließende Bewertung. Über sein eigenes Alter sprach der Schauspieler in einem Interview mit Regisseur Paul Thomas Anderson (56). Wüsste er nicht, wie alt er tatsächlich ist, würde er sich wie 32 fühlen, erklärte Leonardo damals.

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Megyn Kelly, Moderatorin

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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