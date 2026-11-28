Leonardo DiCaprio (52) musste sich Mitte der 1990er-Jahre zwischen zwei Rollen entscheiden, die unterschiedlicher kaum hätten sein können. Zur Wahl standen Jack Dawson in James Camerons (72) Titanic und der Pornostar Eddie Adams alias Dirk Diggler in Paul Thomas Andersons (56) "Boogie Nights". Wie das Portal ShowbizSpy berichtet, zögerte der Schauspieler, der damals als Teenieschwarm galt, lange mit seiner Zusage für das Liebesdrama. Er hatte Sorge, nach der romantischen Hauptrolle für immer auf den Liebeshelden festgelegt zu sein. Am Ende entschied sich Leonardo trotzdem für "Titanic". Der Film kam 1997 in die Kinos, wurde zu einem weltweiten Erfolg und machte ihn endgültig zum Superstar. Die Hauptrolle in "Boogie Nights" ging stattdessen an Mark Wahlberg (55). Der war bis dahin vor allem als Rapper bekannt gewesen. Seine Darstellung des Pornostars Dirk Diggler brachte Mark schließlich auch als Schauspieler den großen Durchbruch.

An den Kinokassen konnte "Boogie Nights" zwar nicht mit dem gigantischen Erfolg von "Titanic" mithalten, das Drama erhielt jedoch drei Oscarnominierungen und entwickelte sich über die Jahre zum Kultfilm. Leonardo DiCaprio blickte später mit gemischten Gefühlen auf seine damalige Entscheidung zurück. Gegenüber ShowbizSpy erklärte er sogar: "Mein größtes Bedauern gilt 'Boogie Nights'." Dabei ging es offenbar nicht darum, dass er seine Zusage für "Titanic" grundsätzlich bereute. Vielmehr ärgerte sich der Hollywoodstar darüber, die Arbeit mit Paul Thomas Anderson und die besondere Erfahrung am Set seines Films verpasst zu haben: "Ich bin ein großer Fan von Paul Thomas Anderson, aber als ich ihn für diese Rolle kennenlernte, hatte ich noch nicht viel von seinen früheren Arbeiten gesehen. Jetzt liebe ich den Film." Seine Zusage für "Titanic" bereut der Hollywoodstar also nicht grundsätzlich, schließlich verdankt er dem Film seinen Durchbruch als Weltstar. Was ihm im Nachhinein fehlt, ist die Erfahrung am Set von "Boogie Nights". Außerdem bedauert er, dass die Zusammenarbeit mit Paul damals nicht zustande kam.

Paul selbst bestätigte die Geschichte später. Im Podcast "Smartless" verriet der Filmemacher, dass Leonardo eigentlich sein Favorit für die Rolle des Dirk Diggler gewesen sei. "Ich habe Leo gebeten, in dem Film mitzuspielen, und er hat viele Monate lang gezögert und darüber debattiert. Nach der Hälfte dieses langen Prozesses wurde mir klar, dass er eine Entscheidung treffen musste: 'Titanic' oder 'Boogie Nights', und er entschied sich für 'Titanic'", erinnerte sich der Regisseur. Ganz abgeschlossen war das Kapitel für die beiden damit aber nicht. Mehr als 25 Jahre nach der geplatzten Zusammenarbeit drehten die beiden doch noch einen gemeinsamen Film. Der Thriller "One Battle After Another" kam 2025 in die Kinos und räumte bei den Oscars ordentlich ab. Insgesamt gab es sechs Trophäen für das Werk, darunter den Preis als bester Film.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Mark Wahlberg und Leonardo DiCaprio bei der HFPA Installation Luncheon 2011 im Beverly Hills Hotel

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