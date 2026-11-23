Billy Bush (55) ergreift Partei für Leonardo DiCaprio (52). In seinem Podcast "Hot Mics" reagierte der Moderator nun auf die heftige Kritik, die Megyn Kelly (56) zuvor am Hollywoodstar geübt hatte. Seine Antwort fiel eindeutig aus: "Ich widerspreche Megyn." Auslöser der Diskussion war die Geburtstagsfeier des Schauspielers, die am 14. November in Los Angeles stattfand. Aufnahmen zeigten, wie zahlreiche junge Frauen in kurzen Kleidern aus einem weißen Bus stiegen und zur Party gingen. Megyn nahm die Bilder zum Anlass, um gegen das Geburtstagskind auszuteilen. Dabei kritisierte sie nicht nur die weiblichen Gäste, sondern auch Leonardos Aussehen. Unter anderem bezeichnete sie ihn als dick, aufgedunsen, ungepflegt und abstoßend. Billy sieht die Situation allerdings ganz anders. Seiner Meinung nach waren die Frauen gar nicht wegen des Titanic-Stars auf der Feier.

Im Podcast erklärte der Moderator auch, wie die Frauen überhaupt auf die Party gekommen seien. Leonardo veranstalte jedes Jahr eine große Geburtstagsfeier, zu der er zahlreiche Gäste einlade. Der Schauspieler liebe Musik und sei in der Szene bestens vernetzt. Zu seinem Freundeskreis gehörten unter anderem Menschen aus dem Umfeld von Konzertveranstaltern. Diese Freunde hätten die Frauen zur Feier mitgebracht, erklärte Billy. "Sie sind nicht wegen Leo da. Das kann ich euch versichern", betonte er. Die Gästeliste zum 52. Geburtstag des Oscarpreisträgers konnte sich jedenfalls sehen lassen. Neben seinen langjährigen Freunden Tobey Maguire (51) und Al Pacino (86) waren auch Rapperin Ice Spice (26), Kanadas ehemaliger Premierminister Justin Trudeau (54) und Schauspielerin Elizabeth Banks (52) mit dabei.

Megyn hatte sich zuvor in "The Megyn Kelly Show" ausführlich über die Aufnahmen echauffiert. Die Moderatorin verglich die Gruppe der ankommenden Frauen mit einem "Harem" und kritisierte deren knappe Outfits. Außerdem unterstellte sie, die jungen Frauen seien hauptsächlich dazu da gewesen, die männlichen Partygäste zu unterhalten. Gleichzeitig räumte sie jedoch ein, die genauen Hintergründe nicht zu kennen. Ihre Kritik beschränkte sich allerdings nicht nur auf die Feier: Auch Leonardos Privatleben nahm Megyn ins Visier. Sie betonte, dass der Schauspieler nie verheiratet gewesen sei und keine Kinder habe. Zudem sorge er seit Jahren mit seinen Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen für Schlagzeilen. Illegal sei sein Lebensstil zwar nicht, räumte die Moderatorin ein. Abstoßend finde sie ihn dennoch.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Billy Bush, Moderator

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