Leonardo DiCaprios Freundin Vittoria zeigt sich oben ohne

Vittoria Ceretti (28) gewährt ihren Fans derzeit ungewohnt persönliche Einblicke. Das italienische Model teilte auf Instagram eine neue Fotoreihe, die private Urlaubsschnappschüsse mit glamourösen Modeaufnahmen verbindet. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei ein Bild, auf dem die Brünette oben ohne posiert. Lediglich mit einer schwarzen Hose bekleidet, steht sie auf einem Bett und wendet der Kamera leicht den Rücken zu. Zu ihren Füßen sitzt ein Hund, der zu ihr aufblickt. Doch auch die übrigen Aufnahmen der Serie haben einiges zu bieten: Auf einem Foto präsentiert sich Vittoria in einem dunklen Kleid mit tiefem Ausschnitt, auf einem anderen trägt sie eine champagnerfarbene, mit Blumen verzierte Robe. Ein weiteres Motiv zeigt die Laufstegschönheit am Meer – in einem weißen Spitzentop und einer dunklen Hose. Auch privat sorgt das Model für Schlagzeilen: Seit 2023 ist Vittoria mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (51) liiert.

Nicht nur mit ihren eigenen Aufnahmen zieht Vittoria Ceretti derzeit Aufmerksamkeit auf sich. Am Dienstag veröffentlichte The Sun Fotos von einem gemeinsamen Hawaii-Urlaub des Paares, den die beiden zusammen mit Freunden vor der Hochzeit von Jennifer Meyer (49) verbracht hatten. Auf den Bildern schlendern Vittoria und Leonardo barfuß nebeneinander am Strand entlang. Das Model trägt ein weißes, trägerloses Crop-Top zu einer schwarzen Bikinihose mit weißen Details. Eine blaue Baseballkappe, eine weiße Schultertasche und Getränke in den Händen runden ihren lässigen Look ab. Auch Leonardo setzt auf einen entspannten Strandstyle: Der Schauspieler kombiniert ein weißes T-Shirt mit schwarz-weiß gemusterten Badeshorts, einer weißen Kappe und einer dunklen Sonnenbrille. Weitere Schnappschüsse zeigen den Oscarpreisträger, wie er allein am Ufer entlangspaziert.

Vittoria und Leonardo werden seit August 2023 miteinander in Verbindung gebracht, halten ihre Beziehung jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bei den Oscars 2026 zeigten sie sich erstmals gemeinsam bei einer Preisverleihung. Wie herausfordernd das Rampenlicht an der Seite eines berühmten Partners sein kann, deutete das Model bereits im April 2025 im Gespräch mit der Vogue France an. "Sobald du mit jemandem zusammen bist, der eine größere Anhängerschaft hat als du, wirst du zur 'Freundin von' – oder eben zum 'Freund von'. Und das kann extrem nervig sein", erklärte Vittoria damals. Vor allem die ständigen Zuschreibungen scheinen sie zu stören. "Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von dem und dem, die zuvor die Ex von dem und dem war. Deshalb ist es kein schöner Gedanke, dass du nicht lieben kannst, wen du willst, nur weil die Leute dir unbedingt irgendwelche Etiketten aufdrücken müssen", so die Italienerin.

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Getty Images Vittoria Ceretti auf dem roten Teppich der Premiere von "Wild Horse Nine" bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig

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Instagram / vittoria Vittoria Ceretti, Oktober 2026

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Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026