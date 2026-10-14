"Nicht nur Künstler": Haftbefehl meldet sich selbst zu Wort

Um Haftbefehl (40) hat es in den vergangenen Tagen reichlich Wirbel gegeben: Der Rapper kämpft derzeit mit gesundheitlichen Problemen und soll sich zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr befunden haben. Nun meldet sich der Musiker offenbar selbst zu Wort. Auf seinem Instagram-Profil richtet er ein kurzes Statement an seine Fans. Darin formuliert er einen eindringlichen Appell: "Bitte respektiert meine Privatsphäre." Seine Bitte gilt dabei nicht nur ihm selbst. Auch seine Familie und seine beiden Kinder sollen in dieser schwierigen Phase geschützt bleiben. "Ich bin nicht nur Künstler, sondern auch Vater zweier Kinder und Sohn einer Mutter", erklärt er.

Dabei gab es erst kürzlich ein positives Update aus Haftbefehls engem Umfeld. Sein Manager Erfan Bolourchi und sein Bruder Cem Anhan, besser bekannt als Rapper Capo, erklärten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Aykut geht es von Tag zu Tag besser, und er gewinnt zunehmend an Kraft." Dennoch muss sich der Rapper vorerst vollständig auf seine Genesung konzentrieren. Seine für Oktober geplanten Konzerte wurden deshalb abgesagt. Laut seinem Manager habe bereits ein Auftritt in Frankfurt Ende September zu viel Kraft gekostet. Trotzdem habe Haftbefehl unbedingt für seine langjährigen Fans auf der Bühne stehen wollen.

Fans von Haftbefehl müssen sich also weiterhin gedulden. Schon in seiner Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" sprach der Rapper offen über seinen jahrelangen Kampf mit der Drogensucht. Sein Manager Erfan erklärte daher, dass Haftbefehl eine Pause von öffentlichen Auftritten brauche, "um neue Kraft zu schöpfen und sich ganz auf seine Genesung zu konzentrieren." Auch der Rapper selbst macht in seinem Statement auf Instagram nun abschließend deutlich, wie wichtig ihm der Schutz seiner Angehörigen ist: "Ich bitte um Verständnis und darum, die Privatsphäre meiner Familie, meiner Kinder und meine in dieser Zeit zu respektieren. Danke, Aykut Anhan."

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ActionPress/action press Haftbefehl bei der "Dogs of Berlin"-Premiere in Berlin 2018

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Instagram / ninaanhan Haftbefehl und seine Partnerin Nina Anha

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Instagram / capo Capo und Haftbefehl, Brüder