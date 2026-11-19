Haftbefehl (40) hat eine kuriose Beichte abgelegt. Auf Instagram erinnerte sich der Rapper jetzt an eine Jugendsünde aus den 1990er-Jahren, bei der ausgerechnet der erste Teil der Videospielreihe Grand Theft Auto eine wichtige Rolle spielt. Damals hatte sich der Musiker den Titel in einer Videothek ausgeliehen, ihn anschließend aber offenbar nie wieder zurückgebracht. Die vergessene Rückgabe hatte für ihn wohl Konsequenzen, an die er sich bis heute erinnert. Mittlerweile kann der Offenbacher über die Geschichte lachen und schildert die Folgen seiner Nachlässigkeit mit Humor: "Ich weiß noch, wie ich mir in den 90ern GTA 1 aus der Videothek ausgeliehen und es nie wieder zurückgebracht habe … Mein erster SCHUFA-Eintrag!"

Das erste GTA-Spiel kam 1997 auf den Markt, wie Tag24 berichtet. Bereits im ersten Teil der Reihe konnten Spieler in der virtuellen Welt Autos stehlen und sich mit der Polizei anlegen. Dass der Rapper ausgerechnet jetzt an das Spiel zurückdenkt, hat offenbar einen bestimmten Grund: Haftbefehl kann den Release von GTA VI kaum erwarten. In seinem Beitrag teilte er eine KI-generierte Illustration im typischen Stil der Videospielreihe. Darauf sitzt er gemeinsam mit seiner Familie auf dem Sofa. Sie schauen auf einen Bildschirm, auf dem das Logo des kommenden Titels zu sehen ist. Ein weiteres Foto zeigt dieselbe Szene im Wohnzimmer, diesmal jedoch ohne KI-Bearbeitung. Dazu stellte der Musiker seinen Fans eine Frage: "Wir warten auf GTA. Wer noch?" Damit zeigt er, wie groß auch bei ihm die Vorfreude auf das neue Spiel ist.

Abseits seiner Gaming-Vorfreude hatte Haftbefehl zuletzt auch mit Konzertplänen für Aufmerksamkeit gesorgt. Vor zwei Wochen wurden laut Raptastisch zwei Auftritte für Ende 2026 angekündigt: Den Auftakt soll eine Show am 27. November im Klub One in Dortmund machen. Ein weiterer Auftritt ist für den 5. Dezember in der KUFA in Saarbrücken geplant. Das kam überraschend, denn sein Manager hatte zuvor eine längere Bühnenpause angekündigt.

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Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

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Instagram / haftbefehl Haftbefehl wartet auf das neue GTA-Spiel

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