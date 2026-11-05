Nach Kokain-Rückfall meldet sich Haftbefehl selbst zu Wort

Nach seinem Rückfall wendet sich Haftbefehl (40) erstmals wieder persönlich an seine Fans. Auf Instagram veröffentlichte der Rapper ein neues Foto, das ihn in einem Trainingsanzug in einem schwarzen Sessel sitzend zeigt. Mit ernstem Blick schaut er direkt in die Kamera. Auffällig ist dabei auch der spezielle Verband, den er weiterhin um die Nase trägt. Zu dem Bild richtet der Musiker deutliche Worte an seine Unterstützer und seine Kritiker: "An alle, die mich lieben: Ich liebe euch. An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr." Erst im Oktober war Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, nach dem Rückfall in einer Klinik behandelt worden. In den Kommentaren unter dem Beitrag wünschen ihm zahlreiche Fans gute Besserung.

In den vergangenen Wochen soll der Zustand des Musikers kritisch gewesen sein. Nach dem Rückfall lag Haftbefehl angeblich im künstlichen Koma und musste beatmet werden. Das berichtet zumindest Bild. Seine Familie soll um sein Leben gebangt haben. Erst nach der akuten Behandlung durfte er das Krankenhaus wieder verlassen. Der Wund- und Saugverband, den er auch auf dem neuen Foto trägt, soll mögliche Blutungen auffangen. Solche Verbände kommen nach Nasenoperationen oder ärztlichen Untersuchungen zum Einsatz. Wie das Newsportal berichtet, ist die Nase des Musikers durch jahrelangen Kokainkonsum stark geschädigt. Sie wurde in den vergangenen Monaten mehrfach rekonstruiert, durch den Rückfall aber erneut in Mitleidenschaft gezogen.

Weil Haftbefehl selbst zunächst nicht sprechen konnte, übernahm sein jüngerer Bruder Cem Anhan das Wort. Der Rapper informierte die Fans auf Instagram über den Zustand seines Bruders. "Denn er befindet sich aktuell unter ärztlicher Aufsicht und muss sich gerade voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren", schrieb Cem dort. Noch im Oktober tauchte dann ein Foto auf, auf dem Haftbefehl schon besser gelaunt auf der Rückbank eines Autos sitzt. Auch auf dieser Aufnahme war der Verband um seine Nase deutlich zu erkennen. Eine persönliche Stellungnahme hatte Haftbefehl bis dahin allerdings nicht veröffentlicht. Umso mehr Aufmerksamkeit erhält sein neuer Instagram-Beitrag: Es ist das erste Mal seit seiner medizinischen Behandlung, dass sich der Rapper selbst wieder öffentlich bei seinen Fans meldet.

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Instagram / haftbefehl Haftbefehl, November 2026

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Instagram Haftbefehl und zwei Freunde, Oktober 2026

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