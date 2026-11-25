Haftbefehl (40) sorgt mit einem überraschenden Auftritt für Aufsehen! In der zweiten Folge von Philipp Pleins (48) Amazon-Doku "Plein – Family. Business. Dreams" taucht der Rapper auf und zeigt dabei eine deutlich sichtbare, rekonstruierte Nase. Zu sehen ist der Musiker während eines Videotelefonats auf dem Smartphone des Designers. Seine Augen versteckt er zwar hinter einer Sonnenbrille, sein Gesicht und vor allem seine Nase sind aber gut zu erkennen. Wie Bild berichtet, wurde die Szene schon im Februar 2026 gedreht. Haftbefehls erste Nasenrekonstruktion lag damals erst kurz zurück. Sein jüngster Klinikaufenthalt in der Schweiz folgte erst mehrere Monate später. Philipp spricht die gesundheitlich schwer geschädigte Nase seines Gesprächspartners während des Telefonats direkt an. Danach wechselt das Thema jedoch vom medizinischen Eingriff zu einem möglichen gemeinsamen Projekt: Die beiden Männer tauschen sich über eine denkbare Modekooperation aus.

Im Januar 2026 hatte sich Haftbefehl zum ersten Mal an der Nase operieren lassen. Jahrelanger exzessiver Kokainkonsum hatte das Organ zuvor stark in Mitleidenschaft gezogen. "Die Nasenscheidewand wird neu aufgebaut", erklärte seine Ehefrau Nina Anhan (35) damals gegenüber dem Blatt. In der Öffentlichkeit zeigte sich der Rapper anfangs nur mit verhülltem Gesicht. "Er hat einfach keine Lust, dass alle auf seine Nase starren", begründete Nina. Doch das Ergebnis hielt offenbar nicht lange: Die Nase knickte später wieder ein. Nach einem schweren Kokainrückfall im Oktober lag Haftbefehl zeitweise im künstlichen Koma und wechselte danach in eine Rehaklinik in der Schweiz. Anfang November tauchte ein Foto von ihm mit einem Verband unter der Nase auf. Sein Bruder Capo rechnet mit einem weiteren Eingriff: "Es sieht alles danach aus, dass er noch mal operiert werden muss." Haftbefehl bleibe vorerst in Behandlung und sei von Fachpersonal umgeben. Capo beschreibt ihn als aktiv, erreichbar und motiviert. Die Reha könne mindestens bis Ende 2026 dauern.

Bereits drei Wochen zuvor hatte sich Haftbefehl mit einer persönlichen Botschaft auf Instagram zurückgemeldet. Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem er im Trainingsanzug in einem schwarzen Sessel saß. Er blickte ernst in die Kamera. Um seine Nase trug er weiterhin einen auffälligen Verband. Seine Worte richtete er nicht nur an seine Unterstützer: "An alle, die mich lieben: Ich liebe euch. An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr." Es war das erste Mal seit seiner medizinischen Behandlung nach dem Rückfall, dass sich der Rapper selbst öffentlich bei seinen Fans gemeldet hatte. In den Kommentaren wünschten ihm zahlreiche Unterstützer gute Besserung. Zuvor hatte Capo die Öffentlichkeit über den Zustand seines Bruders informiert. "Denn er befindet sich aktuell unter ärztlicher Aufsicht und muss sich gerade voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren", hatte er im Netz geschrieben.

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Instagram / haftbefehl Haftbefehl, November 2026

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Getty Images Philipp Plein bei einer Cocktailsoirée in seinem Mailänder Showroom während des Salone del Mobile 2024

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