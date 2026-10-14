"Pietätlos": Nina Anhan wird sich nicht zu Haftbefehl äußern

Um Haftbefehl (40) ranken sich derzeit besorgniserregende Meldungen: Der Rapper soll schwerwiegende gesundheitliche Probleme haben und sich Berichten zufolge zeitweise sogar in Lebensgefahr befunden haben. Genauere Angaben zu seinem Zustand oder den tatsächlichen Umständen sind bislang nicht öffentlich bekannt. Nachdem sich bereits das Management des Musikers und sein Bruder zu Wort gemeldet haben, zieht nun auch seine Ehefrau Nina Anhan (35) eine klare Grenze. Ihr Management veröffentlichte dazu ein Statement auf Instagram: "Im Namen von Nina Anhan möchten wir eines klarstellen: Nina wird sich zur aktuellen Situation öffentlich nicht äußern."

In der Erklärung heißt es weiter: "Auch wir als Management werden hierzu keinerlei Auskünfte geben. Wir bitten darum, diese Entscheidung zu respektieren." Deutliche Worte findet das Team vor allem für die Versuche, die Ehefrau des Rappers auf privaten Wegen zu erreichen. "Die wiederholten Versuche, Nina unter Umgehung unseres Managements auf privaten Wegen zu kontaktieren, empfinden wir als äußerst pietätlos und respektlos", heißt es in dem Statement auf Instagram. Und weiter: "Zudem stellen wir klar, dass die derzeit kursierenden Informationen und Spekulationen nicht aus unserem Umfeld stammen. Die Öffentlichkeit hat keinen Einblick in die tatsächlichen Umstände." Abschließend bittet das Management darum, weitere private Kontaktversuche zu unterlassen und von Spekulationen abzusehen.

Neben seiner Ehefrau hat sich auch Haftbefehl selbst mit einer persönlichen Botschaft an seine Fans gewandt. Auf Instagram veröffentlichte er ein kurzes Statement, in dem er darum bat, seine Privatsphäre zu respektieren. Dabei machte er deutlich, dass hinter dem Künstler auch ein Familienmensch steht, für den der Schutz seiner Liebsten jetzt besonders wichtig ist. Wann es weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Musikers geben wird, bleibt offen. Bis dahin bittet Haftbefehl um Verständnis und Ruhe für sich und seine Familie. Seine Botschaft schloss er mit seinem bürgerlichen Namen: "Danke, Aykut Anhan."

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

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Instagram / ninaanhan Haftbefehl und seine Partnerin Nina Anha

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