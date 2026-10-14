Schlagerbooom: Florian Silbereisen spricht von "Revolution"

Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, steht für Florian Silbereisen (45) ein besonderer Abend an: Der Moderator führt zum zehnten Mal durch den "Schlagerbooom". Die Jubiläumsausgabe trägt den Titel "Schlagerbooom – Alles funkelt! Alles glitzert!" und wird ab 20:15 Uhr live aus der Westfalenhalle in Dortmund im Ersten und im ORF gezeigt. Gemeinsam mit mehr als 20.000 Fans und zahlreichen prominenten Gästen will Florian das zehnjährige Jubiläum seiner Show feiern. Doch auch nach Jahren auf den großen Bühnen ist die Aufregung vor dem besonderen Abend groß. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt seine Einschätzung des Formats, die der Entertainer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur äußerte. Der "Schlagerbooom" sei "eine echte Revolution und der Startschuss einer neuen Schlager-Zeitrechnung", erklärt er, wie Schlager.de berichtet. Was genau die Zuschauer in der Jubiläumsausgabe erwartet, bleibt damit vorerst offen.

Dass die Nervosität mit den Jahren weniger wird, kann Florian nicht bestätigen – im Gegenteil. "Das Lampenfieber wird mit jedem Lebensjahr immer schlimmer, aber ich habe gelernt, damit umzugehen", verriet er der Deutschen Presse-Agentur. Sobald er die Bühne betrete, könne er die Aufregung in Energie umwandeln. "Und dann gibt es nichts Schöneres, als in all die glücklichen Gesichter zu schauen", so der Moderator. Bei seinen großen Auftritten setzt Florian schon seit Jahren auf ein ungewöhnliches Ritual: Seine rote Glücksunterhose soll ihm das nötige Quäntchen Glück bringen. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Helene Fischer (42), Roland Kaiser (74), Andrea Berg (60), Howard Carpendale (80), Dieter Bohlen (72), Maite Kelly (46), DJ Ötzi (55), Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott (44), Andreas Gabalier (41) und Cindy aus Marzahn (54). Änderungen am Programm und an der Gästeliste sind noch möglich. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf weitere Überraschungen freuen. "Ich bin stolz darauf, ein kleiner Teil dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte sein zu dürfen", sagte Florian über seine Verbindung zur Sendung.

TV-Produzent Michael Jürgens entwickelte das Format vor zehn Jahren als eigenständiges Konzept ohne unmittelbares Vorbild. Seine Idee ging dabei weit über eine klassische Bühnenshow hinaus: Die gesamte Halle und das Publikum sollten Teil der Inszenierung werden. Um das umzusetzen, kamen eigens entwickelte technische Elemente zum Einsatz – darunter eine an vier Seilen durch die Halle schwebende Spidercam, Lichterdrohnen und eine unsichtbar im Boden integrierte drehbare Bühnenbrücke. Inzwischen campen einige Fans bereits in der Nacht vor der Show vor der Halle, um sich gute Stehplätze zu sichern. Für zusätzliche Gerüchte sorgte zuletzt der Terminplan von Tokio Hotel: Das Album "ENCORE" erscheint am 16. Oktober und damit nur einen Tag vor der Jubiläumsshow. Ein Auftritt von Bill und Tom Kaulitz (37) mit ihrer Band wurde bislang aber weder von der Gruppe noch von den Verantwortlichen bestätigt. Auf der aktuell veröffentlichten Gästeliste tauchen die Musiker ebenfalls nicht auf.

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Imago Florian Silbereisen beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom