Florian Silbereisen (45) kritisierte kurz vor seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" das Congress Centrum Suhl deutlich. Es bietet für seine Adventsshow einfach nicht genug Platz. Gegenüber der Zeitung Freies Wort erzählte er, dass das Team deshalb immer wieder Künstlern und Gruppen absagen müsse, die eigentlich gerne Teil der Produktion wären. Auch komme es regelmäßig zu Beschwerden, weil aufgrund der geringen Kapazität nur wenige Eintrittskarten zur Verfügung stünden. Für die Größe der Halle fand der Entertainer einen deutlichen Vergleich: "Für so eine Eurovisionsshow müsste sich das CCS idealerweise verfünffachen." Bei der Sendung standen neben vielen Schlagerstars auch Chöre, Orchester und Kindergruppen auf der Bühne. Zu sehen war das Spektakel am Samstag um 20:15 Uhr live in der ARD.

Florian kann der Location aber auch etwas Positives abgewinnen. Die Halle sei gemütlich, zudem erhalte das Team vor Ort viel Unterstützung. Das ändere jedoch nichts an den räumlichen Problemen: "Aber leider ist das CCS tatsächlich viel zu klein für die großen Kindergruppen, für sämtliche Chöre und Orchester, für die vielen Mitwirkenden, Requisiten und so weiter." Auch hinter den Kulissen mache sich die Enge bemerkbar. So sei es für die Crew sehr aufwendig, die vielen Auftritte sowie Auf- und Umbauten während der Liveshow sicher zu koordinieren. An Stars mangelte es dem Abend trotz der begrenzten Fläche nicht: Dabei waren unter anderem Andrea Berg (60), Marianne Rosenberg (71) und Semino Rossi (64).

Ungeachtet der Platzprobleme verbindet Florian viele schöne Momente mit Suhl. Er startet in der südthüringischen Stadt immer wieder gerne in die Weihnachtszeit. Nach eigener Aussage hat er den Vorabend des ersten Advents gefühlt noch nie an einem anderen Ort verbracht. Für die Weihnachtsstimmung sorgt auch der Schnee, der ihm in besonderer Erinnerung geblieben ist: "Bisher hatten wir immer das Glück, hier in Suhl den ersten Schnee zu erleben – und wenn es nur die Bergkuppen waren, die sich weiß gefärbt haben", erzählte er der Zeitung.

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Imago Florian Silbereisen beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

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Imago Florian Silbereisen moderiert "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl

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