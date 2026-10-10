Schlagerbooom 2026: Helene Fischer und Co. wurden bestätigt

Die Schlagerfans dürfen sich auf ein echtes Highlight freuen! Am 17. Oktober 2026 steigt in der Dortmunder Westfalenhalle wieder der große "Schlagerbooom". In diesem Jahr gibt es dabei einen besonderen Anlass zum Feiern: Die beliebte Musikshow findet bereits zum zehnten Mal statt. Als Gastgeber führt wie gewohnt Florian Silbereisen (45) durch den Abend und begrüßt zahlreiche Stars der Schlagerszene vor Tausenden Zuschauern. Besonders ein prominenter Gast dürfte für Begeisterung sorgen: Helene Fischer (42) wurde laut schlager.de bereits als Gratulantin für die Jubiläumsausgabe bestätigt. Doch auch weitere große Namen haben ihr Kommen angekündigt. Unter anderem werden Roland Kaiser (74), Andrea Berg (60) und Howard Carpendale (80) auf der Bühne erwartet. Fans, die keine Karten für das Spektakel ergattern konnten, können die Feierlichkeiten bequem von zu Hause aus verfolgen. Das Erste überträgt den "Schlagerbooom" am 17. Oktober ab 20:15 Uhr live im Fernsehen.

Auch abseits der bereits genannten Schlagerlegenden verspricht das Programm jede Menge Unterhaltung. So stehen Maite Kelly (46), DJ Ötzi (55) und Kerstin Ott (44) ebenfalls auf der Gästeliste. Darüber hinaus sollen Dieter Bohlen (72), Andreas Gabalier (41), Blümchen (46), Santiano, Unheilig und Bernhard Brink (74) für musikalische Höhepunkte sorgen. Passend zum zehnten Geburtstag haben die Veranstalter die Jubiläumsshow unter das Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" gestellt. Die Dortmunder Westfalenhalle soll sich dafür in ein beeindruckendes Lichtermeer verwandeln und den zahlreichen Besuchern eine besonders festliche Atmosphäre bieten. Neben den musikalischen Darbietungen ist auch für einige Lacher gesorgt. Comedian Cindy aus Marzahn (54) wurde als weiterer Gast angekündigt und soll mit ihrem Humor für zusätzliche Abwechslung sorgen. Damit bleibt sich das Format auch bei seiner Jubiläumsausgabe treu und setzt erneut auf eine Mischung aus großen Schlagerhits, aufwendiger Inszenierung und Comedy.

Für Florian dürfte die diesjährige Ausgabe einen besonderen Stellenwert haben. Schließlich steht der Entertainer bereits zum zehnten Mal als Gastgeber des "Schlagerbooom" auf der Bühne. Zu diesem Anlass versammelt er zahlreiche bekannte Gesichter aus der deutschen Musikbranche um sich. Eine besondere Überraschung ist dabei die angekündigte Teilnahme von Helene, die dem Moderator persönlich zum Jubiläum gratulieren soll. Doch möglicherweise dürfen sich die Zuschauer noch auf weitere prominente Gäste freuen. Wie die Veranstalter bereits mitteilten, ist die bisher veröffentlichte Liste der Mitwirkenden noch nicht vollständig. Weitere Namen könnten somit in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Welche besonderen Aktionen sich die Verantwortlichen für die zehnte Ausgabe überlegt haben, wird sich am 17. Oktober zeigen.

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Frederic Kern / Future Image / ActionPress Helene Fischer beim "Schlagerbooom" 2019

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Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel