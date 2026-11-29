Daniel Morgenroth stellt sich klar hinter Florian Silbereisen (45). Der Entertainer musste für seine Rolle als Kapitän Max Parger im Traumschiff immer wieder Kritik einstecken. Nun äußert sich auch sein Schauspielkollege: Bereits seit 2019 spielt Daniel als Staff-Kapitän Martin Grimm an der Seite von Florian für die ZDF-Reihe und verfolgt die Dreharbeiten somit hautnah. Im Interview mit dem Focus schildert er, wie stark Florian innerhalb des Produktionsteams unterstützt wird. Besonders das Verhalten des Moderators am Set beeindruckt ihn: "Von Beginn an hat sich Florian als absoluter Teamplayer gezeigt und hat so den vollen Support von allen Kollegen vor und hinter der Kamera", erklärt Daniel. Für ihn steht damit fest, dass Florian bei den Kolleginnen und Kollegen an Bord voll akzeptiert ist – und zwar nicht nur bei den Darstellern, sondern auch bei der Crew hinter den Kulissen.

Auch Florians Entwicklung seit seinem Einstieg vor sieben Jahren würdigt Daniel ausdrücklich. Der Sänger habe sich sowohl als Schauspieler als auch in seiner Funktion als Kapitän kontinuierlich gesteigert. Gegenüber Focus lobt er zudem die Arbeitsweise seines Kollegen: "In die Rolle des Kapitäns ist er immer mehr hineingewachsen und seine Vorbereitung auf die Arbeit ist vorbildlich." Diese Rückendeckung hat einen konkreten Hintergrund: In der jüngeren Vergangenheit war Florians Engagement immer wieder heftig diskutiert worden. Unter anderem hatte Schauspielurgestein Sky du Mont (79) die Wahl des Entertainers 2025 als "dumm" kritisiert und angezweifelt, dass dieser über die erforderliche Präsenz verfüge. Daniel blickt dagegen vor allem auf das, was die Reihe seit Jahrzehnten so erfolgreich macht: "Die Dreifaltigkeit, bestehend aus Romantik, Drama und Humor, ist das Erfolgsrezept", erklärt er im Interview mit dem Magazin.

Ungeachtet der Kritik bleibt Florian dem ZDF-"Traumschiff" auch über die anstehenden Feiertage als Kapitän Max Parger erhalten. Im Jahr 2019 hatte er die Rolle des Schiffschefs übernommen und ist seitdem regelmäßig in den Festtagsausgaben zu sehen. Am 26. Dezember 2026 zeigt der Sender zur Primetime die neue Folge "Nil". Nur wenige Tage später, am 1. Januar 2027, folgt bereits die nächste Ausgabe, die rund um die vietnamesische Insel Phu Quoc spielt. In der Neujahrsausgabe dürfen sich die Zuschauer außerdem auf Uschi Glas (82) freuen, die in ihrer Rolle als Rosamunde wieder auf dem Schiff eincheckt. Damit dreht Florian einmal mehr Seite an Seite mit hochkarätigen Gaststars. Ebenfalls wieder fest an Bord ist sein Stammkollege Daniel, der den Kapitän auch in den kommenden Episoden als Staff-Kapitän Martin Grimm auf seinen Routen unterstützt.

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ZDF Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, "Das Traumschiff"-Stars

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Getty Images Sky du Mont, Filmstar

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