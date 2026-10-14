Victoria Beckhams Song mit Cruz wird wohl nie veröffentlicht

Victoria Beckham (52) dämpft die Hoffnungen auf ihr musikalisches Comeback. Als ihr Sohn Cruz Beckham (21) im September ein Foto aus dem Tonstudio teilte, auf dem seine Mutter Victoria Beckham am Mikrofon stand, war die Aufregung groß: Kehrt Posh Spice etwa zurück ins Musikgeschäft? Die Antwort darauf lieferte das Ex-Spice-Girl jetzt selbst – und sie dürfte viele Fans enttäuschen. In der Sendung "Today with Jenna and Sheinelle" stellte Victoria klar, dass der gemeinsame Song wohl niemals erscheinen wird. "Ich bin mir sicher, dass dieser Song nicht das Licht der Welt erblicken wird", erklärte die Designerin.

Die Backingvocals, die sie für ihren Sohn eingesungen hatte, seien lediglich ein kleiner Spaß zwischen Mutter und Sohn gewesen. Konkrete Pläne für eine Veröffentlichung gebe es demnach nicht. Wie es überhaupt zu der gemeinsamen Session kam, verriet Victoria ebenfalls in der Sendung. Ihr Sohn habe sie während einer Studioaufnahme spontan um Unterstützung gebeten. "Er war im Studio und sagte: 'Mum, kannst du ein paar Backingvocals aufnehmen?' Und ich kann nicht Nein sagen, also habe ich es als kleinen Spaß gemacht", schilderte sie.

Ihrem Nachwuchs scheint die Modedesignerin ohnehin keine Bitte abschlagen zu können: "Ich meine, ich kann zu Cruz einfach nicht Nein sagen. Ich kann einfach nicht Nein sagen." Dass daraus eine dauerhafte Rückkehr auf die Bühne werden könnte, schloss Victoria allerdings aus – und auch einem weiteren Comeback ihrer früheren Girlgroup erteilte sie eine Absage. "Es gibt keine neue Musik. Es gibt keine Spice Girls mehr ... Ich habe den Staffelstab an Cruz weitergegeben", betonte sie.

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