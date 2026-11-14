Cruz Beckham und Jackie öffnen die Tür zu ihrem Liebesnest

Cruz Beckham (21) und seine Freundin Jackie Apostel lassen ihre Fans hinter die Kulissen ihres gemeinsamen Lebens blicken. Auf Instagram teilte das Paar nun mehrere Aufnahmen aus seinem Londoner Zuhause, in das Cruz nach dem Auszug aus der rund 37,7 Millionen Euro teuren Villa seiner Eltern David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) gezogen ist. Mit den beiden lebt auch Golden-Retriever-Welpe Sandy unter einem Dach. Nach den jüngsten Auftritten von Cruz' Band The Breakers verbrachten sie offenbar ein ruhiges Wochenende in den eigenen vier Wänden. Ein Detail fällt besonders auf: In der holzvertäfelten Küche hängt ein großformatiges Foto, auf dem sich Cruz und Jackie küssen. Direkt daneben befindet sich eine Arbeitsfläche. Mit diesem Bild haben die beiden ihrem Liebesnest eine ganz persönliche Note gegeben. Doch auch die übrigen Räume des Hauses haben einiges zu bieten.

Auch die übrigen Räume bieten reichlich Platz für gemeinsame Abende und Cruz' Musik. Im Untergeschoss bildet eine große Marmorinsel mit Barhockern den Mittelpunkt der geräumigen Küche. Gleich daneben gibt es eine gemütliche Sitzecke mit Sesseln und Couchtisch, auf dem auch Süßigkeiten bereitstehen. Im Wohnzimmer steht ein großes Sofa aus kamelfarbenem Wildleder. Daneben finden sich Mikrofone und zahlreiche Platten der Beatles, an den Wänden hängen Gitarren. Dass dort tatsächlich musiziert wird, zeigt eine weitere Aufnahme: Darauf gibt Cruz seiner 15 Jahre alten Schwester Harper Beckham Gitarrenunterricht. Unter dem Dach liegt das Schlafzimmer des Paares mit einem großen weißen Bett. Außerdem gibt es dort viel Stauraum für die Garderobe des modebegeisterten Paares. Auch Sandy hat offenbar schon einen Lieblingsplatz gefunden: Auf mehreren Bildern liegt der Welpe auf dem kühlen Marmorboden im Badezimmer.

Cruz und Jackie sind seit 2024 ein Paar. Seitdem zeigen sie sich regelmäßig zusammen, sowohl auf eigenen Reisen als auch bei Urlauben mit der Familie Beckham. Die Sängerin unterstützt ihren Partner zudem beruflich: Als Managerin von The Breakers begleitete sie die Band unter anderem zu den Europakonzerten der "For Your Love Tour" sowie zu den Festivals in Reading und Leeds. Nach dem Ende der Tour bedankte sich Cruz auf Instagram öffentlich bei seiner Freundin: "Jackie, du hast ehrlich gesagt keine Ahnung, wie glücklich wir uns schätzen können, dich zu haben. Du kümmerst dich nicht nur um mich, sondern um diesen ganzen Betrieb, von der kreativen Arbeit über die Strategie bis zum Management. Wir sind ein Team und würden das ohne dich nicht machen. Ich liebe dich wirklich so sehr." Auch mit Victoria versteht Jackie sich offenbar gut. Sie besucht die Modenschauen der Designerin und trägt regelmäßig ihre Entwürfe.

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Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Jackie Apostel im März 2026

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, Sängerin

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