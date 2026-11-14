Victoria Beckham gibt im bitteren Streit mit Brooklyn nach

Victoria Beckham (52) gibt im erbitterten Familienkonflikt offenbar nach: Die Designerin will die Markenrechte am Namen ihres ältesten Sohnes Brooklyn Peltz-Beckham (27) im Dezember 2026 auslaufen lassen und nicht selbst verlängern. Damit könnte der Promi-Spross künftig allein darüber bestimmen, wie sein Name kommerziell genutzt wird. Gerade diese Frage hatte den Streit zwischen Mutter und Sohn zusätzlich verschärft. Nach Informationen von DailyMail hoffen Victoria und ihr Ehemann David Beckham (51), mit dem Entgegenkommen eine Annäherung anzustoßen – womöglich noch vor Weihnachten. Auch Romeo Beckham (24) und Cruz Beckham (21) sollen die Rechte an ihren Namen erhalten. Für die minderjährige Harper bleibt dagegen alles wie bisher, sodass ihre Namensmarke weiterhin von den Eltern verwaltet wird. Ob Brooklyn den Schritt als ausreichendes Signal wertet, ist bislang offen.

Victoria hatte die Namen ihrer vier Kinder schon im Jahr 2016 als Marken registrieren lassen. Ein Insider betont, dies habe damals dem Schutz der noch jungen Kinder und der Familienmarken gedient, nicht einer späteren geschäftlichen Einschränkung. Gegenüber The Sun erklärt die Quelle nun: "Da nun alle Jungen erwachsen sind und eigene Karrieren und Unternehmen haben, werden die Markenrechte im nächsten Monat, wenn sie verlängert werden müssen, auf sie übertragen." Eine Quelle hofft laut dem Magazin nun, der Schritt werde Brooklyns Frust beenden und eine "bedeutungsvolle Versöhnung" ermöglichen.

Angeblich hatte Victoria noch eine andere Sorge beschäftigt: eine mögliche Enthüllungsdoku von Brooklyn und Nicola. Wie ein Insider eine Woche zuvor gegenüber Heat World behauptet hatte, hatte das Paar Freunde und Verwandte bereits um Freigabeerklärungen gebeten. Victoria und David hatten demnach über ihre Anwälte davon erfahren. Die Aussicht auf neue öffentliche Vorwürfe hatte der Designerin laut der Quelle schwer zugesetzt: "Vic glaubt, es wäre, als müsste sie sein öffentliches Statement noch einmal lesen, nur diesmal im Fernsehen."

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Getty Images Victoria Beckham beim Time100 Summit 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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