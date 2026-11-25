Victoria Beckham (52) hat nun die Markenrechte am Namen ihres ältesten Sohnes beim britischen Intellectual Property Office abgegeben. Wie die Daily Mail berichtet, ist Brooklyn Peltz-Beckham (27) also seit dem 17. November 2026 offiziell alleiniger Inhaber. Victoria hatte seinen Namen 2016 markenrechtlich schützen lassen, als er noch minderjährig war. Die Eintragung erstreckte sich auf zahlreiche Waren- und Geschäftsfelder. Dass sie die Rechte nun an ihren Sohn abtritt, geschieht rund zehn Monate nach dessen öffentlicher Abrechnung und könnte als vorsichtige Annäherung gewertet werden. Schließlich soll zwischen der früheren Spice Girls-Sängerin und Brooklyn bereits seit fast zwei Jahren weitgehend Funkstille herrschen.

Laut Daily Mail steckt hinter der Übertragung ein formaler Anlass: Die Marke musste in diesem Jahr verlängert werden und Victoria soll die Gelegenheit genutzt haben, um die Rechte an Brooklyn weiterzugeben. Dieser kümmerte sich anschließend selbst um die notwendigen Unterlagen und ließ sich als alleiniger Inhaber eintragen. Victoria soll damals nicht nur seinen Namen, sondern auch die Namen ihrer weiteren Kinder Romeo (24), Cruz (21) und Harper Seven Beckham (15) markenrechtlich geschützt haben. Ziel der Maßnahme soll gewesen sein, zu verhindern, dass Dritte die Namen der Kinder kommerziell nutzen. Schon vor Kurzem hatte sich angedeutet, dass Victoria auch ihren inzwischen volljährigen Söhnen die Rechte an ihren Namen übertragen könnte.

Wie wichtig das Thema für Brooklyn ist, zeigte sich bereits in seinem öffentlichen Statement vom Januar. Auf Instagram warf er seinen Eltern vor, ihn vor seiner Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) zur Abtretung der Namensrechte gedrängt zu haben. Seine Weigerung habe das Verhältnis nachhaltig belastet. Zudem beschuldigte er sie, die "Brand Beckham" über die Familie zu stellen und seine Beziehung zu seiner Ehefrau beschädigen zu wollen. Für Brooklyn eröffnet die alleinige Inhaberschaft nun auch neue geschäftliche Möglichkeiten: Der Koch und Social-Media-Star kann künftig eigene Marken oder Merchandise-Artikel unter seinem Namen auf den Markt bringen. Unternehmerisch ist der Hobbykoch ohnehin schon aktiv. Unter der Marke Cloud 23 verkauft er bereits seine eigene scharfe Soße.

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Getty Images, Getty Images Brooklyn Beckham, Victoria Beckham

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Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

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